Lotus Type 66: stokoude raceauto eindelijk in productie

Lotus boekte in de jaren 70 vooral successen in de Formule 1 als pionier van aerodynamica in die sport, maar oprichter Colin Chapman was ook geïnteresseerd in het Noord-Amerikaanse Can-Am-kampioenschap. Als 'uitprobeersel' kwam uiteindelijk een auto op papier te staan die in het kampioenschap van 1970 had moeten verschijnen. Zo ver kwam het nooit, maar nu ziet deze 'Type 66' alsnog het levenslicht.

Met zijn uiterlijk (en zijn op tabaksponsor Gold Leaf geënte livery) lijkt de Lotus Type 66 rechtstreeks uit 1970 te komen, technisch is het een ander verhaal. Volgens Lotus is de Type 66 onderhuids vooral een afspiegeling van wat er tegenwoordig mogelijk is. Het kloppend hart is echter een V8 met stoterstangen die volgens Lotus in beginsel wél uit die tijd had kunnen komen. Dankzij toch wat modernere snufjes is het blok goed voor maar liefst 830 pk vermogen en tot 746 Nm koppel. Dat maximumkoppel komt overigens vrij bij 7.400 tpm, dus je kunt je voorstellen dat de Type 66 heerlijk van zich afschreeuwt met zijn opvallende 'trompetten' die de lucht in wijzen. Dankzij moderne CFD-technologie is de neerwaartse druk die de koets levert aanmerkelijk groter dan bij het oorspronkelijke ontwerp. Nu wordt er ruim 800 kg downforce gegenereerd bij 240 km/h.

Volgens Lotus is het klassieke ontwerp in combinatie met de moderne verbeteringen goed voor prestaties die in de moderne GT3-klasse niet zouden misstaan. Wie dat wil proberen, moet schatrijk zijn en geluk hebben: Lotus bouwt slechts tien exemplaren van de Type 66, voor omgerekend minstens €1,17 miljoen per stuk.