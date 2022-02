Lotus overweegt beursgang

Lotus is momenteel bezig met het voorbereiden van een gang naar de beurs. Dat meldt de krant The Times. Met een beursgang wil Geely, de eigenaar van Lotus, extra kapitaal ophalen om zijn ambitieuze groeiplannen te kunnen realiseren.

Geely is momenteel aan het polsen bij investeerders en rijke klanten of er belangstelling is in een beursgang van Lotus. Dat zou er mogelijk toe kunnen leiden dat er binnenkort een 'Initial Public Offering' (IPO) aan zit te komen voor Lotus. Naar verluidt overweegt Geely om Lotus volgend jaar in te schrijven op de beurs van Shanghai, al lijkt het niet uitgesloten te zijn dat het aandeel Lotus verhandelbaar wordt op de aandelenbeurzen van New York of Londen.

De beursgang zou Lotus enkele miljarden euro's op moeten leveren om de groeiplannen te kunnen realiseren. Dat geld komt dan nog bovenop de investeringen die het Chinese Geely al heeft gedaan in Lotus. Zo wil het merk binnen nu en vijf jaar maar liefst vier nieuwe EV's op de markt brengen. Ook wil Lotus een nieuwe fabriek in China openen en aan het eind van dit decennium 100.000 auto's per jaar verkopen. Ook zoekt het bedrijf naar mogelijkheden om de marge per auto te verhogen, daarin gaat de onlangs opgerichte personalisatieafdeling Lotus Advanced Performance en belangrijke rol spelen.

Voor nu richt het merk zich vooral op de productie van twee modellen: de Emira, de laatste Lotus met verbrandingsmotor, en de elektrische hypercar Evija. Voor de Elise, Exige en Evora viel eind vorig jaar het doek.