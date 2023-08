Lotus op weg naar recordresultaten

Lotus is hard op weg naar recordcijfers. Volgens het merk was het afgelopen halfjaar al goed voor records en zijn de orderboeken flink gevuld.

Lotus timmert lekker aan de weg onder de vleugels van (en met het kapitaal van) het Chinese Geely. Met de nog verse Emira en de gloednieuwe elektrische Eletre heeft het voor het eerst in jaren weer een fris aanbod en er komt nog meer aan. Volgens Lotus was het eerste halfjaar van 2023 dankzij die twee modellen al een recordhalfjaar.

Waar het record 'm precies in zit, is alleen niet helemaal helder. Lotus deelt voorlopig nog geen verkoop- of omzetcijfers. Wel zijn er ruim 2.200 Emira's gebouwd in de eerste zes maanden, 381 procent meer dan vorig jaar. Verder waren de Emira en Eletre al goed voor zo'n 17.000 wereldwijde bestellingen en is de Emira voor de komende twee jaar uitverkocht. Dat zijn allemaal indicaties dat Lotus inderdaad succesvoller bezig is dan ooit tevoren.

In Nederland zit Lotus in elk geval al op recordniveau dit jaar. Tot op heden heeft Lotus hier 18 auto's verkocht dit jaar, zeven Emira's en elf Eletre's. Het vorige recordjaar was 2007, met 14 verkochte auto's. Dat is nu al ruimschoots verbeterd dit jaar en mogelijk komt Lotus zelfs op het dubbele uit, al blijven de verkoopresultaten in absolute zin natuurlijk marginaal.