Lotus laat bijzondere Lidarscanner van Type 132 zien

Lotus is bezig met een tamelijk mysterieuze teasercampagne voor de Type 132. Eerder deze week onthulde het merk de bijzondere actieve luchtinlaten van de SUV, nu schijnen de Britten licht op de Lidar-scanner van de nieuwkomer. Daar is iets bijzonders mee aan de hand.

Dat de Lotus Type 132 de beschikking krijgt over technologie die (semi) autonoom rijden mogelijk maakt, mag in deze tijd eigenlijk geen verrassing heten. Het is natuurlijk al een bijzondere wending dat het Britse merk met een elektrische SUV op de proppen komt, maar de introductie van de lidarscanner vormt nog een tweede breuk met het verleden van Lotus. Voor een merk dat staat voor puur en onvervalst rijgenot lijkt autonoom rijden iets wat je het liefst zoveel mogelijk buiten de deur houdt. Maar tijden veranderen en sinds Lotus eigendom is van het Chinese Geely vaart het merk duidelijk een andere koers richting een elektrische en autonome toekomst.

De Lidarscanner die voorbij komt in het teaserfilmpje van Lotus is best bijzonder. De meeste autonome auto's met een dergelijk systeem hebben hem namelijk nogal opvallend op het dak zitten. Elegant is anders natuurlijk. Lotus lijkt er bij de Type 132 voor te kiezen om het systeem te integreren in een klepje op het dak. Over het systeem zelf zegt Lotus verder niets, maar het is goed mogelijk dat het gaat om eenzelfde soort Lidarscanner als die Volvo - eveneens eigendom van Geely - in de nieuwe XC90 gaat implementeren. Het zou vanuit het standpunt van kostenefficiëntie namelijk niet bepaald logisch zijn om twee afzonderlijke lidarsystemen naast elkaar te ontwikkelen.

Wel is het denkbaar dat het systeem van Lotus net een andere richting inslaat, want het merk heeft eerder al aangegeven dat het rijsystemen wil ontwikkelen die de bestuurder sneller moeten maken over het circuit. Het is echter nog niet duidelijk of de Lidarscanner daar een rol in gaat spelen. De introductie van de Lotus Type 132 staat gepland voor volgend jaar, dus tot die tijd moeten we nog gissen.