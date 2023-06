Lotus krijgt vier Nederlandse dealers

Lotus zet de laatste tijd grote stappen en dat merken we ook in Nederland. Er komen hier vier Lotus-dealers, de eerste drie openen nog deze maand hun deuren.

Lotus timmert onder de vleugels van het Chinese Geely behoorlijk aan de weg. De afgelopen jaren maakten we kennis met de indrukwekkende elektrische Lotus Evija, de nog als laatste Lotus met brandstofmotoren leverbare Emira en natuurlijk de elektrische SUV Eletre. Daar blijft het niet bij, want er zit nog een sedanachtige Lotus in het vat en een elektrische supercar. De hoop is natuurlijk dat de nieuwe modellenfamilie goed in de smaakt valt, ook hier in Nederland. Om de Nederlandse klanten te bereiken, opent Lotus in ons land vier vestigingen.

De eerste en meest bijzondere vestiging is de hierboven afgebeelde Lotus-dealer in Houten. Dat wordt namelijk een dedicated Lotus-dealer die geen deel uitmaakt van een ander dealerbedrijf. Daarnaast wordt Hedin Automotive in Amstelveen, Veghel en op termijn in Rotterdam ook Lotus-dealer. De Lotus-dealer in Houten opent zijn deuren op 29 juni en ook Hedin Automotive begint in Amstelveen en Veghel al deze maand met Lotus. De opening van de Nederlandse dealervestigingen gaat samen met de Nederlandse marktintroductie van de Lotus Eletre. Die krijgt overigens een iets hogere vanafprijs; €98.690, een mille meer dan vorig jaar werd gecommuniceerd.

Voor onderhoud en reparaties wordt Van der Kooi Sportcars aangesteld als officiële servicepartner van Lotus. Geen gekke keuze, daar Van der Kooi Sportcars al sinds jaar en dag aan het merk verbonden is als importeur.