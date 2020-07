Lotus komt met speciaal instrumentarium voor op circuit

Hoewel een Lotus op de openbare weg al voor een flinke dosis stuurplezier kan zorgen, gaan aardig wat Elise- en Exige-eigenaren ook graag met hun auto een circuit op. Tijdens een Track Day voor de beste rondetijd gaan; er zijn slechtere manieren om je dag door te brengen. Om daarbij een handje te helpen om het uiterste eruit te halen, heeft Lotus een nieuw digitaal instrumentarium ontwikkeld. Dat kan naadloos op de plek van het bestaande instrumentarium worden geïnstalleerd.

Op het digitale instrumentarium, dat gelijk voor een modernere aanblik zorgt, zijn tal van gegevens af te lezen. Uiteraard het toerental, de versnelling en de snelheid, maar ook de rondetijd. Er zijn namelijk maar liefst 4.127 circuits ingevoerd in het systeem en via GPS wordt bijgehouden hoe snel je de ronde aflegt. Als je in de buurt van één van deze circuits bent, laadt het systeem de baan automatisch in. Ook zijn de exacte GPS-coördinaten van start/finish in te laden. Op het instrumentarium is tijdens een ronde ook te zien of je delta positief of negatief is, als je al eerdere ronden hebt gereden. De data is achteraf ook af te lezen op een laptop. Zo zie je precies waar op de baan je nog wat snelheid moet vinden. Ook is er een aansluiting voor een (niet inbegrepen) camera, zodat je de gegevens van je ronde kunt combineren met beeld.

Lotus meldt dat het nieuwe instrumentarium perfect op de plaats van het standaard instrumentarium van Elise's en Exige's vanaf bouwjaar 2008 past. Naar wens kan het (tegen meerprijs) ingebouwd worden. Los kost het omgerekend € 1.623.