Lotus Tye 135 teaser
 
Lotus komt met gloednieuwe supercar met V8

Lotus was hard op weg om volledig elektrisch te worden, maar verandert de koers. Er zit nu zelfs een gloednieuwe supercar met een V8 in het vat.

Onder de vleugels van Geely is Lotus een weg ingeslagen waar de liefhebbers van het pure karakter van vroeger misschien niet zo blij mee zijn. Er zijn enkele indrukwekkende maar bepaald niet vederlichte volledig elektrische modellen gekomen en in de vorm van de Eletre is er zelfs een SUV bij. Wie nog wat meer bij het 'oude Lotus' wil blijven, kan nog tekenen voor de Emira, maar daarmee houdt het ook wel op. Het leek er zelfs op dat het na de Emira gedaan zou zijn voor brandstofmodellen bij Lotus, maar het loopt anders. Er is een plug-in hybride versie van de Lotus Eletre en er komen meer plug-ins aan. Nu zit er zelfs een supercar met V8 in de planning, zo maken de Britten bekend.

Bij een Lotus met een V8 denken we al snel aan de Esprit. Het Britse Encor blaast die al nieuw leven in, maar wie weet is ook de nieuwe hybride supercar van Lotus zelf een spiritueel opvolger van de Esprit. Het wordt in elk geval een indrukwekkend ding, met meer dan 1.000 pk systeemvermogen. De vooralsnog als Type 135 aangeduide auto wordt in 2028 al onthuld en komt in datzelfde jaar op de markt én wordt 'naar verwachting' in Europa gebouwd. Lotus belooft dat het later dit jaar meer bekend maakt over deze nieuwkomer.

Horse Powertrain W30 V6

Het is nog even de vraag waar de V8 straks vandaan komt. De kans is groot dat Horse Powertrain die levert, dat is een samenwerkingsverband van Renault en Geely. Tijdens Auto China onthulde Horse Powertrain onlangs een gloednieuwe 3.0 V6 die zijn weg moet vinden naar mild-hybride en hybride auto's. Mogelijk is daarvan ook een grotere broer in ontwikkeling. De V6 moet al goed zijn voor 544 pk en 700 Nm vermogen. Die krachtbron is ook behoorlijk licht, met slechts 160 kg. Wat dat betreft dus geknipt voor Lotus, toch?

