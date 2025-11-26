Lotus gaat brandstofmotoren in EV's lepelen

Een jaar geleden deed Lotus bij monde van topman Feng Qingfeng uit de doeken dat de EV-plannen afgezwakt worden. Dat wil zeggen: het doel om per 2028 enkel elektrische auto's te verkopen, komt te vervallen. In plaats daarvan wil Lotus in gaan zetten op 'Super Hybrid'-technologie. Plug-in hybride aandrijflijnen die dankzij 900V-techniek in een mum van tijd aan een verse dosis stroom te helpen zijn.

Nu blijkt dat deze technologie niet voorbehouden is aan nieuwe modellen. De Lotus Eletre krijgt ook een dergelijke aandrijflijn, zo begrijpt Autocar van Qingfeng. Dat is opmerkelijk, want de Eletre is momenteel enkel en alleen met volledig elektrische aandrijflijnen leverbaar. Kennelijk is er dus ook een brandstofmotor in te lepelen. Er komen naast de Eletre nog twee plug-in hybride modellen, waaronder een fonkelnieuwe SUV die lager in het gamma staat en in 2027 komt. Mogelijk krijgt de Lotus Emeya ook een brandstofmotor aan boord. Naar verwachting komt de eerste plug-in hybride Lotus over pakweg een jaar hier op de markt.