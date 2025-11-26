Lotus gaat brandstofmotoren in EV's lepelen
Beresterke plug-ins
Lotus is teruggekomen op zijn plannen om binnen enkele jaren puur elektrisch te worden. Nu blijkt dat zelfs bestaande elektrische modellen aan de brandstofmotor gaan.
Een jaar geleden deed Lotus bij monde van topman Feng Qingfeng uit de doeken dat de EV-plannen afgezwakt worden. Dat wil zeggen: het doel om per 2028 enkel elektrische auto's te verkopen, komt te vervallen. In plaats daarvan wil Lotus in gaan zetten op 'Super Hybrid'-technologie. Plug-in hybride aandrijflijnen die dankzij 900V-techniek in een mum van tijd aan een verse dosis stroom te helpen zijn.
Nu blijkt dat deze technologie niet voorbehouden is aan nieuwe modellen. De Lotus Eletre krijgt ook een dergelijke aandrijflijn, zo begrijpt Autocar van Qingfeng. Dat is opmerkelijk, want de Eletre is momenteel enkel en alleen met volledig elektrische aandrijflijnen leverbaar. Kennelijk is er dus ook een brandstofmotor in te lepelen. Er komen naast de Eletre nog twee plug-in hybride modellen, waaronder een fonkelnieuwe SUV die lager in het gamma staat en in 2027 komt. Mogelijk krijgt de Lotus Emeya ook een brandstofmotor aan boord. Naar verwachting komt de eerste plug-in hybride Lotus over pakweg een jaar hier op de markt.
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Lotus Eletre Sport SE 4WD 112kWh | Panorama Dak | Dynamic Handling Pack | 23 Inch | Active Aero | Carbon | Soft Close | Head Up | Massage | NP : €151.375,-
- 2025
- 2.500 km
Lotus Eletre EDS 450 S 4WD 112 kWh Executive seats | Exterieur + Interieur Carbon Pack | Zij-camera's | Intelligent Glass Roof | Homelink | 23" Glossy Black velgen
- 2025
- 2.500 km
Lotus Emeya Base 102 kWh Elektrische Trekhaak | Alcantara - Carbon Stuurwiel | Zwarte badges | Intelligent glazen dak
- 2025
- 17.500 km