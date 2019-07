Lotus Evora GT gepresenteerd

De in 2015 gepresenteerde Evora 400 ging de boeken in als de krachtigste en snelste straatlegale Lotus ooit, een stokje dat die auto een jaar later al moest overdragen aan net weer iets lichtere én krachtigere Evora 410 Sport. Ook die auto hield die titel slechts kort vast. In 2017 schoof Lotus namelijk doodleuk de nog krachtigere Evora GT430 naar voren. De Evora 400 en Evora 410 Sport worden in Noord-Amerika nu opgevolgd door één model: de Evora GT.

De Evora GT gaat de geschiedenisboeken in als de krachtigste én snelste Lotus die ooit in de Verenigde Staten is geleverd. Nu horen we je denken: en de GT430 dan? Die overtreffende trap van de Evora is nooit in Noord-Amerika aan de man gebracht en dingt aldaar dus niet mee naar die titel. Ten opzichte van de 400 en 410 Sport is de Evora GT weer iets krachtiger. Onder de kap ligt namelijk een 422 pk en 430 Nm sterke versie van de bekende 3,5-liter grote V6, een machine waarmee de dankzij optionele gewichtsbesparende zaken 1.408 kilo wegende Evora in 3,8 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) sprint. De topsnelheid: 303 km/h. Schakelen gaat met een handgeschakelde transmissie, maar een automatisch schakelende variant is ook leverbaar. Die beschikt overigens over 450 Nm koppel.

De Evora GT krijgt een iets aangepast uiterlijk en heeft een aangepaste voorbumper, extra koelopeningen, een aangepaste diffuser en kleine uit koolstofvezel vervaardigde componenten. Wie het optionele Carbon Pack bestelt, krijgt een voorklep, achterklep én een achterbumper die uit koolstofvezel zijn vervaardigd. Dit pakket schaaft 22 kilo van het wagengewicht af. Wie nog eens 10 kilo wil verliezen, kan een titanium uitlaatsysteem bestellen.