Lotus Esprit wordt nieuw leven ingeblazen

Liefhebbers van de Lotus Esprit, opgelet! Er komt een moderne reïncarnatie. Niet van Lotus zelf, maar van Encor.

Vijftig jaar geleden maakte de wereld kennis met de Lotus Esprit. Een supercar die met zijn kenmerkende wigvorm indertijd behoorlijk modern voor de dag kwam en volgens velen de tand des tijds goed heeft doorstaan. In elk geval Encor is er wel over te spreken. Dat Britse bedrijf is zelfs van plan om de Lotus Esprit voor zijn vijftigste verjaardag nieuw leven in te blazen.

Encor spreekt over een 'remastered' Lotus Esprit en dan specifiek de S1. Vandaar ook de naam Encor Series 1. Men neemt een Lotus Esprit V8 als basis, voorziet de auto van een gloednieuwe koolstofvezel carrosserie en reviseert onder meer de V8. Die krijgt bovendien een vermogensspurt. Moderne gemakken als Apple Carplay en climatecontrol zijn van de partij, net als Alcantara-bekleding in een geheel naar hedendaagse maatstaven opgeknapt interieur.

In november kunnen we het allemaal pas echt zien; dan is de onthulling van de Encor Series 1. De Britten melden wel alvast dat het geen goedkoop verhaaltje wordt: omgerekend net geen half miljoen euro. Let wel, dat is nog zonder donorauto. Slik.