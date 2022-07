Lotus Esprit - Facelift Friday

De door Giugiaro ontworpen Lotus Esprit is een icoon uit de Lotus-historie. Hij was dan ook bijna drie decennia in productie, waarbij de auto vrijwel continu evolueerde. Wij concentreren ons op de grootste stap, die in 1988 werd gezet.

Bij auto’s die zo lang in productie zijn als de Lotus Esprit, is het niet altijd eenvoudig om tot een goede ‘Facelift Friday’ te komen. We beperken ons hier middels de schuifplaat en de poll immers het liefst tot twee sterk van elkaar verschillende versies. Bij de Esprit zijn er minimaal zes ‘generaties’ te onderscheiden, die allemaal in meer of mindere mate optisch anders waren dan hun directe voorganger. Veelzeggend voor het basis-ontwerp is dat de Esprit er met al die veranderingen eigenlijk in geen enkel decennium uit zijn lange historie echt misplaatst uitzag. Het oermodel is overduidelijk een product van de jaren zeventig, de Series 3 ultiem jaren tachtig en de latere edities passen helemaal bij de jaren negentig.

Gebogen

Het voert te ver om die varianten allemaal te behandelen, maar gelukkig is er één update die qua omvang met kop en schouders boven de anderen uitsteekt. Die diende zich aan in 1988, toen de zogenaamde ‘X180’-versie van de Esprit werd gelanceerd. De Britse ontwerper Peter Stevens gaf de door het Italiaanse Giugiaro ontworpen sportauto toen een geheel nieuwe kop en kont. Waar je bij een snelle blik nog kunt denken dat het aan de voorzijde bij een wat gladdere bumper bleef, leert een tweede blik dat ook het gebied rond de klapkoplampen toch echt meer is afgerond dan voorheen. Van bovenaf bezien heeft een latere Esprit een wat gebogen neus, terwijl het front van het origineel met een lineaal lijkt te zijn getekend. Dat heeft ook gevolgen voor de vorm van de voorklep, de voorschermen en de klapkoplampen zelf.



Van opzij is de overeenkomst tussen beide edities nog het duidelijkst, maar toch is er ook hier een heleboel nieuws te ontdekken. Met name het stuk achter het achterportier is anders ingedeeld en andermaal wat afgeronder van vorm. Stevens kwam op de proppen met een nieuw gevormde ‘stootstrip’ - eigenlijk een vast onderdeel van de koets - en monteerde de buitenspiegels van de Citroën CX op de gladgetrokken deur. Daarmee bevond hij zich in goed gezelschap, want onder meer ook Jaguar (XJ220) en Aston Martin (Vantage, DB7) kozen voor deze spiegels.

Aan de achterzijde kreeg de Esprit voor de tweede keer andere achterlichten aangemeten. Waar het origineel zijn aanwezigheid in het donker kenbaar maakte met achterlichten van de Fiat X1/9, deed de latere S3 dat met de geribbelde exemplaren van de Rover SD1. Voor de X180 stapte Lotus over op Japanse exemplaren, en wel van de inmiddels minstens zo zeldzame en gezochte Toyota AE86. Die passen wonderwel en leveren net als aan de voorzijde een wat gladdere, meer afgeronde vorm op. Met een nieuwe achterbumper, een forse achterspoiler en een herziene motorkap zónder lamellen was de metamorfose compleet.