Lotus 'Envya' duikt weer op

Het 'nieuwe Lotus' is niet bang om zich op terrein te begeven waar oprichter Colin Chapman waarschijnlijk nooit had willen komen. Na de elektrische SUV Eletre verschijnt er binnenkort een heuse elektrische sportsedan. Die zien we nu weer gecamoufleerd voorbijrijden.

Met de komst van de Lotus Eletre gingen er al aardig wat heilige huisjes tegen de vlakte bij Lotus. De in de wandelgangen als Envya aangeduide nieuwe Lotus op deze nieuwe foto's is daardoor al wat minder schokkend. Toch is ook de Envya voor een Lotus een heel bijzonder geval. Het is immers een sedan-achtige en dat hebben we sinds de Carlton/Omega al niet meer gezien. Een nadere blik lijkt overigens uit te wijzen dat het een liftback is, maar dat kan natuurlijk bedrog zijn.

Wat we al wel zeker weten, is dat je van de Envya indrukwekkende prestaties mag verwachten. Niet alleen de neus lijkt op die van de Eletre, logischerwijs is ook het technische verhaal vergelijkbaar. De Eletre is er met 612 pk tot maar liefst 918 pk sterke elektrische aandrijflijnen en kan dankzij een 112 kWh accupakket tot zo'n 600 km ver komen op een lading. Reken maar dat de veel lagere en gestroomlijndere Envya er qua bereik een schepje bovenop doet. Sportief rijden moet ook goed komen, al heeft het met simplify, then add lightness niets meer te maken. Waarschijnlijk tikt ook deze Lotus op de weegschaal de 2.000 kilo aan. Later dit jaar weten we het waarschijnlijk zeker.