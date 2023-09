Lotus Emeya: elektrische supersedan met 918 pk

Lotus hield zich decennialang voornamelijk bezig met lichtgewicht tweezitters, maar deinst er anno 2023 zeker niet voor terug om ook aan de andere kant van het gewichtsspectrum modellen te voeren. Dat bewees Lotus in 2022 al met de Eletre en die grote elektrische SUV krijgt nu een elektrische sportieve topsedan boven zich. Dit is de Lotus Emeya, de eerste sedan van Lotus sinds de Lotus Omega!

Wie Lotus zegt, denkt vast voornamelijk aan lichtgewicht tweezitters als de Elan en de Elise of aan illustere modellen als de Esprit. De Engelsen hebben door de jaren heen echter ook diverse modellen geleverd met – op papier – vier zitplaatsen. We noemen de Elan+2, de Eclat, opvolger Excel en de Evora. Ook bestonden er voor de komst van elektrische SUV Eletre sedans met Lotus-badges. Denk aan de tweedeurs Ford Cortina Lotus en aan de op de Opel Omega gebaseerde Lotus Omega (Carlton). Lotus voegt nu een nieuw elektrisch model aan zijn line-up toe die het nog een stapje boven de Eletre positioneert: de Emeya. De Lotus Emeya is de eerste sedan van Lotus sinds de Lotus Omega en is meer dan die verbouwde Opel een product uit eigen huis, maar toch ook niet helemaal.

De Lotus Emeya heeft in elk geval een volledig eigen koetswerk, maar net als de Eletre staat hij op een variant van het door het Chinese moederbedrijf Geely ontwikkelde EPA-platform. Lotus omschrijft de Emeya als "de eerste vierdeurs hyper-GT" van het merk. Dat schept hoge verwachtingen van zijn prestaties. Het elektrische wapentuig waarmee de Emeya is uitgerust, is op papier in elk geval al indrukwekkend. Zo is de Emeya dankzij twee elektromotoren 918 pk en 985 Nm sterk. Dat vermogen is voldoende om de door de aanwezigheid van een 102 kWh accu bepaald niet lichte sedan in 2,78 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te kunnen laten sprinten. Zijn topsnelheid: 256 km/h.

Lotus geeft de Emeya actieve aerodynamica. Zo zijn de grille en de diffuser uitgerust met bewegende delen en is ook de achterspoiler variabel. De elektrische sportieve topsedan heeft ook elektronisch aangestuurde luchtvering. Hoe ver de Emeya komt op een volle accu, meldt Lotus niet. Wel weten we dat de auto tot 350 kW kan snelladen. Daarbij geven de Engelsen wel aan dat de actieradius van de Emeya vergelijkbaar zal zijn met die van de Eletre. De Lotus Eletre met 918 pk sterke elektromotor en 102 kWh accu schopt het tot een bereik van zo'n 490 kilometer. Die Eletre is er overigens ook met een 612 pk sterke aandrijflijn met een bereik van zo'n 600 kilometer. We verwachten dat ook de Emeya deze mildere aandrijflijn krijgt.

De productie van de Lotus Emeya start volgend jaar. In het laatste kwartaal van dit jaar geeft Lotus meer informatie over zijn topsedan vrij. Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt – waaronder prijzen – volgt daarna pas.