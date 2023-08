Lotus Emeya: elektrische sedan verschijnt volgende week

Lotus komt binnenkort voor het eerst sinds de Carlton (Omega) weer met een sedan. Althans, een sedanachtige. Nu weten we dat die naar de naam Emeya luistert en we 'm binnenkort te zien krijgen.

We spoelen even terug naar (bijna op de dag af) twee jaar geleden. Toen kondigde Lotus aan dat er in vijf jaar tijd vier gloednieuwe, elektrische modellen zouden verschijnen. De eerste daarvan kennen we al even, dat is de Lotus Eletre. Een SUV, want anders doe je tegenwoordig natuurlijk niet meer mee. De tweede wordt een sedanachtige, daarna verschijnt nog een hoogpotig model en tenslotte een elektrische supercar. Het is nu dus tijd voor de sedan, die Lotus zelf overigens eerder dit jaar al eens liet zien met een bijzonder printje erop.

De laatste geruchten waren dat de auto, die in de voetsporen van de Lotus Carlton, treedt de naam Envya zou dragen, maar dat blijkt niet te kloppen. Lotus deelt nu een schimmige foto en maakt de naam alvast bekend: Emeya. We zijn benieuwd hoe we dat moeten uitspreken. Dat horen we ongetwijfeld op 7 september, want dan wordt de Lotus Emeya gepresenteerd. Jazeker, volgende week donderdag al. Dat schiet mooi op. Overigens leek het op de spionagebeelden afgelopen voorjaar op dat de Emeya geen sedan maar een liftback wordt. Lotus omschrijft de Emeya zelf als een 'Hyper-GT'.

Verder lijkt de auto ook in werkelijk niets op de Lotus Carlton, al helemaal niet qua aandrijving. Reken op vergelijkbare techniek als bij de Lotus Eletre. Die is er met 612 pk tot maar liefst 918 pk sterke elektrische aandrijflijnen en kan dankzij een 112-kWh accupakket tot zo'n 600 km ver komen op een lading. Het rijbereik ligt bij de Lotus Emeya logischerwijs nog wel wat hoger, vanwege de lagere luchtweerstand en mogelijk ook een lager gewicht.