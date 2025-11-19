Lotus Emeya breekt eigen snellaadrecord

De in alle varianten beresterke Lotus Emeya is al zo’n drie jaar op de markt en treft de Porsche Taycan als voornaamste concurrent. De EV blijkt in staat nog sneller te laden dan tot nog toe mogelijk was. Daarmee is het de snelste Lotus én een van de snelst ladende EV’s aan de snellader.

Daar moeten we wel meteen bij vermelden dat de recordpoging niet in het Europese klimaat, maar in de Koeweitse hitte is afgenomen door Lotus Al Ghanim, de officiële dealer aldaar. Een rode Emeya werd ingeprikt in Lotus’ eigen snellader, die een maximumcapaciteit van 450 kW heeft. In de test bereikte de elektrische sportsedan een piekvermogen van 443 kW, bijna het maximale van wat de snellader kan leveren.

Met dat snellaadvermogen kan de Emeya, die een 102 kWh accupakket met 800 volt aan boord heeft, in 13 minuten en 35 seconden van 10 naar 80 procent laden. Op papier heeft de Lotus altijd 420 kW snellaadvermogen. In Duitsland is het al mogelijk om je Lotus in een 450 kW snellader te prikken; het merk rolt vanuit daar haar snellaadnetwerk uit naar de rest van Europa.

Lotus heeft gelijk als het claimt dat de Emeya zich met dit record vestigt als snelst ladende Lotus, maar er zijn Chinese merken die nog een stapje verder gaan. Zo kan zowel de Xpeng G6 RWD Long Range als de AWD Performance 451 kW snelladen en de G9 AWD Performance 525 kW. De Zeekr 7X levert in alle configuraties 480 kW snellaadvermogen.

BYD maakt het helemaal bont. Door de komst van premiumdochter Denza moet ook de Flash Charger zijn intrede doen in ons land. Wie zijn BYD of Denza daaraan hangt, moet met maar liefst 1.000 kW kunnen snelladen en in vijf minuten met 400 kilometer actieradius weer de weg op rijden. Het kan echter ook beduidend langzamer. Zo kan een NIO met 100 kWh accupakket slechts 125 kW snelladen. De versies met 75 kWh doen het met 140 kW opmerkelijk genoeg ietsje beter aan de snellader. NIO levert nu wel een herziene 100 kWh accu waarmee je 240 kW kan snelladen. Zo’n ramp is die mindere score ten opzichte van Xpeng of Zeekr niet, want je kunt de accu van je NIO - mits je daar een abonnement voor hebt - in een van hun Power Swap Stations om laten wisselen voor een vol exemplaar.

Tot zover de Chinese concurrentie. Maar hoe verhoudt de Emeya zich tot zijn premium concurrenten? Nou, heel aardig. De Volvo ES90 Twin Motor komt met 350 kW aan de snellader het dichtst bij de Emeya, gevolgd door de Audi e-tron GT en Porsche Taycan Turbo GT die allebei met 320 kW kunnen snelladen.