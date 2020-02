Lotus Elise Cup 250 als Bathurst Edition

Het is inmiddels even geleden dat Lotus een speciale uitvoering van een al jaren bestaand model naar voren heeft geschoven. Liefhebbers van feestelijke uitvoeringen kunnen hun hart weer ophalen, ditmaal aan de Elise Cup 250 Bathurst Edition.

In 2017 presenteerde Lotus een extra heftige versie van zijn Elise, de Cup 250. Die speciale uitgave van de instap-Lotus kreeg een 246 pk en 250 Nm sterke vierpitter achter de voorstoelen, op dat moment de krachtigste viercilinder die Lotus ooit in een straatlegaal model monteerde. Het is die in de basis slechts 860 kilo wegende Engelsman die nu als Bathurst Edition is gepresenteerd.

De Bathurst Edition is in het leven geroepen om te vieren dat Lotus op het legendarische Mount Panorama-circuit in het in Australië gelegen Bathurst tijdens het Bathurst 12 Hour-raceweekend 150 Lotus-eigenaren op het circuit losliet. Over flinterdun nieuws gesproken, ook de aanpassingen aan de Lotus Elise Cup zijn niet bepaald ingrijpend te noemen. De gelimiteerde uitgave staat op speciaal zwart lichtmetaal, krijgt een speciale badge met z'n serienummer én wordt rondom voorzien van Barthurst Cup 250-stickers. Wie hier al helemaal wild van is geworden, die moeten we toch teleurstellen. De Elise Cup 250 Bathurst Edition is puur en alleen voor de Australische markt bestemd.

Net als de reguliere Elise Cup 250 is deze speciale variant in staat om in 4,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Z'n topsnelheid is vastgesteld op 248 km/h. Het extra spoilerwerk ten opzichte van de reguliere Elise moet bij een snelheid van 225 kilometer zo'n 125 kilo aan neerwaartse druk opleveren.