Lotus Eletre X: tóch weer een nieuwe Lotus met benzinemotor

Ook in 2026 is er nog ruimte voor een nieuwe Lotus met een benzinemotor. Dit is de Lotus Eletre X en met 952 pk is dat nog een powerbeul ook!

De Lotus Emira zou de allerlaatste Lotus zijn die nog een verbrandingsmotor zou hebben. Nu is er toch een nieuwe Lotus met verbrandingsmotor: de Lotus Eletre X. Dat is een nieuwe variant van de voorheen altijd volledig elektrisch aangedreven Lotus Eletre. Eerder kon AutoWeek je al over deze nieuwe variant van de Lotus Eletre vertellen toen we de eerste foto's van de voor China bestemde versie ervan konden laten zien. In China heet de Eletre-met-benzinemotor voluit Lotus Eltre For Me. Voor de Europese markt kiest Lotus voor Eletre X.

De Lotus Eletre X is heus niet helemaal ontdaan van elektrokracht. Hij heeft namelijk gewoon een flink accupakket in zijn bodem, al is die met 70 kWh aanzienlijk kleiner dan de 107 kWh accu in de volledig elektrische Eletres. Die 70 kWh accu voedt een stel elektromotoren dat gezamenlijk maar liefst 952 pk op de been brengt. Daarmee ramt de Lotus Eletre X zich vanuit stilstand in 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zelfs bij zo'n 20 procent laadcapaciteit beschik je nog over een kleine 750 pk. En de benzinemotor dan? Dat is een 2.0 viercilinder die 204 pk sterk is. Onder ideale omstandigheden is die machine in staat om 25 kWh per uur op te wekken. De viercilinder is echter ook in staat om vermogen richting de wielen te sturen.

Bloedsnel, en bloedsnel laden

De technologie die Lotus in de Eletre X heeft gestopt, noemt het zijn X-Hybrid-architectuur. Dankzij 900 volt boordspanning kan de Eletre X vliegensvlug laden: van 20 procent naar 80 procent in slechts 9 minuten. De 70 kWh accu levert de Lotus Eletre X een elektrisch rijbereik op van zo'n 350 kilometer. Dankzij de benzinemotor en de 52 liter grote brandstoftank waar die uit drinkt, is het totale bereik echter veel groter: 1.200 kilometer. Meer interessante hardware: de Eletre X heeft actieve stabilisatorstangen, luchtvering en extra potente Brembo-remmerij.

Uitgebreide specificaties volgen in aanloop naar de Europese marktintroductie die in het juni plaatsvindt. Fijne bijkomstigheid voor Lotus: deze 2,5 ton zware plug-in hybride kolos is vrijgesteld van de importheffing die de EU voor in China gebouwde EV's heeft ingesteld. Het is immers een plug-in hybride, de importheffing geldt alleen voor voertuigen die 'alleen door elektromotoren worden aangedreven'.