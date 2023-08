Lotus Eletre - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Lotus Eletre wordt door het Brits-Chinese merk als 'hyper-SUV' in de markt gezet en kent - afhankelijk van de uitvoering - dan ook prestatiecijfers waarvan zelfs een Lamborghini Urus nog wit wegtrekt. Toch kun je 'al' eigenaar worden van een Eletre voor minder dan €100.000. Koop je voor dat geld een showroomlokkertje, of is een Eletre van minder dan een ton al een heel complete auto?

Lotus Eletre, €98.690

Om maar met de deur in huis te vallen: nee, voor minder dan €100.000 is de Lotus Eletre geen Lamborghini-killer. Die titel is louter voorbehouden aan de duurste Eletre: de R, met een vanafprijs van €154.090, ruim 900 pk en een 0 tot 100-tijd van minder dan 3 seconden. Tussen het naamloze instapmodel en die R in schuilt nog de Eletre S, waarvan de aandrijflijn overeenkomt met de instapper. De S is met een vanafprijs van €124.090 wel een flinke klap duurder dan de reguliere Eletre, terwijl hij dankzij de standaard aanwezige grotere wielen een stuk minder ver komt op een acculading. Hetzelfde geldt voor de R.

Jazeker, wat de 'EV-capaciteiten' betreft kan de basis-Eletre gewoon de duurdere uitvoeringen voor blijven. Een Eletre heeft altijd een netto 109 kWh groot accupakket, een 3-fasenlader voor tot 355 kW snelladen, twee elektromotoren en de 800-volt architectuur. Wat aandrijftechniek betreft wijkt alleen de R af, omdat die sterkere elektromotoren heeft om al die vermaledijde Lamborghini's achter zich te laten bij het verkeerslicht - de instap-Eletre en de S hebben 'slechts' 612 pk (0 tot 100 km/h in 4,5 seconden). De ondersteltechniek dan? Ook die is hetzelfde bij de instapper en de S: onder beiden zit tweekamerluchtvering met Lotus' continuous damping control. Alleen de R heeft ook nog achterwielsturing, een systeem tegen overhellen en een track mode.

Kleine wielen, groot voordeel

Ook wat uiterlijk betreft verschillen de diverse uitvoeringen maar weinig van elkaar, al is de goedkoopste wel goed te herkennen. Die heeft namelijk geen dakrails en geen actieve aerodynamica. Het stuk plaatwerk boven de lichtbalk kan bij de S en R omhoog klappen en heeft bij die uitvoeringen ook een extra lip-spoilertje, bij de 'reguliere' Eletre is dat lipje er niet en blijft het plaatwerk altijd op z'n plek. Verder rolt de instapper op 20-inch wielen, waar de S en R minstens 22 inch grote wielen hebben. 22-inch onder de minder dure variant is wel een optie en die kost €3.880. Het 'kaimu grijs' dat je op de foto's ziet is overigens de enige meerprijsvrije kleur en de Eletre is alleen in een kleurtje te krijgen als S of R. Bij het basismodel is het óf grijs, óf zwart.

Als rijbereik voor de Lotus Eletre geeft het merk allerlei verschillende waarden op, die hoofdzakelijk beïnvloed worden door het al dan niet aanvinken van het 'bereikoptimalisatiepakket' (camera's in plaats van zijspiegels en alsnog een actieve achterspoiler) en het formaat van de wielen. Een Eletre mét het pakket - tegen een meerprijs van €7.100 - en 20-inch wielen komt 600 km ver volgens de WLTP-cyclus. Met 22-inch en zónder het aerodynamicapakket blijft daar zo'n 535 km van over. De grote wielen kosten je trouwens meer dan alleen bereik: ze vergen dus een meerprijs van €3.880 én Lotus verplicht je de extra grote remmen erbij te nemen voor nog eens €3.030. In de meest ongunstige configuratie heeft de Eletre (als R, met 23-inch wielen) een WLTP-bereik van 410 km.

Uitrusting

Vanbuiten is een Lotus Eletre als instapper dus bijna net zo 'dik' als een duurdere uitvoering en ook voor de techniek hoeft de minst dure zich niet te schamen. Vierwielaandrijving is er dus altijd, een flink vermogen ook en het rijbereik is in de basisuitvoering in zekere zin zelfs het beste. Alleen het aerodynamicapakket maakt de range nog groter, maar het formaat van de wielen lijkt daar een veel grotere invloed op te hebben. Zit die lagere vanafprijs 'm dan in een karige uitrusting?

Wel, karig is die niet te noemen. Op de lijst met standaarduitrusting zien we automatisch inklappende buitenspiegels, led-matrixkoplampen, een LiDAR-systeem, elektrisch verstelbare stuurkolom, klimaatregeling met vier zones, keyless entry, een warmtepomp, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, stuurverwarming, het Lotus Pilot-pakket met daarin alle denkbare actieve en passieve rijhulpsystemen (waaronder adaptieve cruisecontrol), parkeersensoren en een zwik beeldschermen: voor de achterpassagiers een 8-inch exemplaar, voorin een 15,1-inch infotainmentsysteem, een 12,6-inch digitaal instrumentarium én een uitgebreid heads-up display.

Wat hebben de S en R te bieden?

Nee, de Lotus Eletre is in basis-uitvoering niet bepaald een showroomlokkertje. Ook voor minder dan een ton staat er heel wat auto met een ronduit keurige uitrusting en dus ook álle rijhulpsystemen - het is niet zo dat een S of R capabeler is als het bijvoorbeeld op autonoom rijden aankomt. Waarom je dan nog voor de S of R zou gaan, die dus respectievelijk grofweg 25 en 55 mille duurder zijn?

De S maakt het uitrustingslijstje wel daadwerkelijk langer. Je kunt er dus een kleurtje op kiezen en de wielen zijn groter (waardoor je minder bereik hebt), wat de uitstraling helpt. Daarbij heeft de S privacyglas, soft-close deuren, een 'KEF Reference' 23-speaker hifi-systeem, handsfree bediening van de elektrische achterklep, verlichte in plaats van niet-verlichte treeplanken, een ionisator (voor schonere lucht aan boord), sfeerverlichting in het dashboard, een autonome parkeerhulp én ... een automatisch dimmende binnenspiegel.

Het is natuurlijk ronduit irritant dat laatstgenoemde niet op de instapper zit, maar verder valt de omvang van de 'meeruitrusting' van de S best mee - kies je voor een kleur dan moet je er alsnog extra voor betalen. En de R dan? Die voegt voor nog eens dik 30 mille meer wat koolstofvezel elementen aan de buitenkant en dus de krachtiger aandrijftechniek en uitgebreidere ondersteltechniek toe - verder is-ie hetzelfde als de S.