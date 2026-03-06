De elektrische actieradius van plug-in hybrides groeit behoorlijk, en het is inmiddels niet meer zeldzaam dat auto’s op papier een elektrisch rijbereik van meer dan 100 kilometer hebben. Denk aan de Volkswagens Golf GTE en Tiguan en de Skoda Kodiaq. Maar bij Chinese merken gaat het anders. Denk aan de Leapmotor C10 (al is dat officieel een REEV, geen PHEV) met zijn elektrische bereik van 145 kilometer, en de Omoda O9 die ook 145 kilometer haalt met zijn Super Hybrid System. Bovendien geen slap traag gedoe met elektromotoren, maar gewoon ruim 500 pk. Lotus kiest voor een vergelijkbare strategie. Toen het merk aankondigde met een extreem sterke plug-in hybride te komen vermoedde je misschien een aandrijflijn zoals de Porsche Cayenne heeft met een dikke benzinemotor in combinatie met wat elektrokracht. Maar nee, Lotus doet het anders.

De Eletre X, in China gedoopt tot ‘Eletre For Me’ heeft 950 pk en is daarmee krachtiger dan de volledig elektrische Eletre R. Maar de kracht komt in principe van de elektromotoren. Die krijgen hun stroom van een 70-kWh accu waarmee je 350 WLTP kilometers ver komt. Als de accu leeg is dan heb je er nog een 204 pk sterke 2.0 turbo bij die je stroom opwekt, maar indien nodig ook direct kracht naar de wielen kan sturen. Geen REEV, maar een PHEV dus. Aldus lijkt hij veel meer op een EV lijkt dan op een doorsnee Europese plug-in hybride. Afgezien van de grote accu zijn er nog meer bijzonderheden. Zo heeft de auto 900 (!) volt aan boordspanning, nota bene meer dan de 800 volt van de elektrische Eletre. Dat is te danken aan de nieuwe accu. Mede hierdoor kan de Lotus snelladen tot ver over de 400 kW! Dat is voor een EV al vrij extreem, maar voor een PHEV een unicum. Waarom gaan Chinezen zo anders te werk dan Europese merken als het op plug-in hybrides aankomt? We vroegen het aan Qingfeng Feng, de huidige CEO van Lotus.

“De huidige PHEV-oplossingen uit Europa zijn er vooral vanwege de juridische eisen op het gebied van uitstoot”, vindt Feng. “Ze zijn niet ingegeven door wensen van de klant. Ik heb zelf flink wat Europese PHEV’s gereden en uit klant-oogpunt is de actieradius (op stroom, RK) veel te klein, je moet de auto iedere dag opladen. En de benzinetank is vaak klein. Bij Lotus mikken we erop dat klanten gemiddels maar eens per week hoeven te laden en maar eens per maand hoeven te tanken. Toen ik onlangs weer Europese plug-in hybrides reed merkte ik dat ik het opladen oversloeg en alleen nog maar op benzine reed, vanwege het ongemak. Daarmee reed ik gewoon een benzine-auto die een accu moest meezeulen.”

Lotus houdt het niet bij deze PHEV. Dezelfde aandrijflijn komt snel ook naar de Emeya, maar ook de kleinere SUV van Macan/iX3-formaat die in de planning staat komt er zowel als EV én als plug-in hybride, zo belooft Feng.