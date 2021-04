Lotus belooft vier platforms, breed productportfolio

Lotus is op stoom, in ieder geval in theorie. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het merk in het verleden geregeld plannen heeft gepresenteerd die later toch niet uit bleken te komen, maar onder het grote en serieuze Geely ziet de toekomst van Lotus er toch veelbelovend uit.

Het uitstippelen van die toekomst begon met de elektrische hypercar Evija, gevolgd door de aankondiging dat er meer sportievelingen in het vat zitten. Eén van die auto’s blijkt nu de Emira, een sportauto die nog gewoon van verbrandingsmotoren wordt voorzien.

Sports Car Architecture

Die Emira staat op wat Lotus intern de Elemental-basis noemt, het platform dat het beste bij de oorspronkelijke filosofie van Lotus lijkt te passen. Volgens Lotus is dit platform flexibel, licht en bestaat het voor een groot gedeelte uit aluminium. Toch verandert er ook veel ten opzichte van eerdere Lotussen: vooral de maatvoering zou stevig afwijken van wat we van het merk gewend zijn.

Hypercar Architecture

De Evija staat op het Extreme-platform en valt nadrukkelijk in de hypercar-categorie. Lotus rept nog niet over andere modellen op deze basis en die hoeven we waarschijnlijk ook niet te verwachten. Uiteraard blijft de Evija niet de enige elektrische Lotus, maar de overige EV’s van het merk moeten komen te staan op platform nummer 3.

Electric Sports Car Architecture

In samenwerking met Alpine, dat op dit moment met de A110 een Lotus-achtige auto maakt, komt Lotus met een platform speciaal voor elektrische sportautos. Deze E-Sports-basis is voor relatief lichte EV’s die volgens de bedenkers het lichtvoetige Lotus-karakter moeten combineren met een elektrische aandrijflijn. Dat lichtgewicht mogen we gerust serieus nemen: Lotus stelt dat het wil dat deze elektrische auto’s even licht zijn als de traditioneel aangedreven Lotussen die ze voor zullen gaan, zoals de Evora en de nog te onthullen Emira.

Premium Architecture

De Premium Architecture is voor liefhebbers van Lotus het minst, maar voor de aandeelhouders van Geely het meest interessant. Lotus zegt het nog wat omfloerst door te stellen dat dit platform de basis vormt voor een breed aanbod aan ‘lifestyle vehicles’ van Lotus, auto’s die ervoor moeten zorgen dat er ‘een nieuw tijdperk van hogere volumes en significante inkomsten’ moet aanbreken. Vrij vertaald: dit is het platform waarop de eerste SUV van Lotus komt te staan. De technische basis wordt volgens Lotus ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, maar wel met behulp van teams uit China, Zweden (Volvo dus) en Duitsland.

Opvallend genoeg rept Lotus in de nieuwe plannen met geen woord over LEVA, het platform dat in oktober werd aangekondigd.

EAS-IP

Lotus vat z’n toekomstplannen samen met de term ‘EAS-IP’. Wie niet tegen marketingpraatjes kan moet nu even wat anders gaan lezen, maar het staat voor Electrify, Amplify, Simplify, Itensify en Personify. De uitgebreide uitleg zullen we je besparen, maar in het kort: na de Emira wordt elke nieuwe Lotus elektrisch. Daarnaast zet Lotus in op innovatieve technologieën, terwijl het naar eigen zeggen toch trouw blijft aan de filosofie van oprichter Colin Chapman, die vond dat eenvoud en een laag gewicht voor al het andere moeten gaan. Dan is er ook nog ‘Personify’. Dat staat volgens Lotus voor een sterke merk-identiteit, maar ook voor auto’s die zich op wat voor manier dan ook ‘aanpassen aan de smaak van de klant’.