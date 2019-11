Lordstown Motors schetst elektrische pick-up

Lordstown Motors is een nieuwe autofabrikant die de Lordstown-fabriek - in Lordstown in Ohio - van General Motors heeft overgekocht. In die fabriek gaat het bedrijf elektrische pick-ups produceren.

Lordstown Motors is opgericht door Steve Burns, tot februari dit jaar CEO van Workhorse. Workhorse is een financieel geplaagde start-up die eveneens een elektrische pick-up in de ontwikkelingskamers heeft staan. De techniek van die beoogde nieuwkomer - en ogenschijnlijk ook de basis van de koets - worden door Lordstown Motors in licentie in productie genomen. Overigens heeft Workhorse tien procent van de aandelen van Lordstown Motors in handen. Technische specificaties van de pick-up, die Endurance gaat heten, zijn er nog niet. Eind volgend jaar moet de productie van start gaan.