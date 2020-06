Lordstown Endurance vanuit alle hoeken

Lordstown lijkt er lol in te scheppen om z’n product waar mogelijk in het vaarwater van belangrijke concurrenten te parkeren. De eerste schets werd gelijktijdig met de Tesla Cybertruck wereldkundig gemaakt, en nu kiest men de onthullingsdag van de razendpopulaire Ford F-150 uit.

Deze keer maakt Lordstown zich er niet vanaf met een tweet met een tekening, maar wordt op een groots evenement het ogenschijnlijk definitieve product onthuld. In tegenstelling tot de Cybertruck heeft de Endurance het silhouet van een traditionele pick-up. Lordstown vult die basisvorm wel in met een spraakmakende neus, waarbij de platgeknepen koplampen overlopen in een dikke streep, die zich uitstrekt tot voorbij de cabine. Iets soortgelijks gebeurt met de achterlichten, al eindigt die ‘streep’ in de dorpel. Interieurfoto's zijn er overigens nog niet.

De Lordstown is een volledig elektrische ‘truck’ die z’n vierwielaandrijving dankt aan het feit dat ieder wiel een eigen motor krijgt. Lordstown belooft dik 600 pk, een rijbereik van meer dan 250 mijl (402 km) en een trekgewicht van zo’n 3.400 kg. De Endurance biedt plaats aan vijf inzittenden en moet in de VS $52.500 gaan kosten. Reguliere pick-up-trucks hebben daar een lagere vanafprijs, maar Lordstown mikt bewust op de luxere exemplaren. Bovendien benadrukt het bedrijf dat de Endurance op de langere termijn goedkoper is dan z’n concurrenten, dankzij besparingen op onderhoud en brandstofkosten.

Serieus

Lordstown is zeker niet de eerste start-up voor elektrische voertuigen, maar lijkt wel uitzonderlijk serieus. Zo strekt de van GM overgenomen fabriek in Lordstown, Ohio zich uit over 6,2 miljoen ‘square feet’, zo’n 576.000 m2. Ter vergelijking: Tesla’s gigafactory in het Californische Fremont meet 5,5 miljoen sq ft. Ook het feit dat de Amerikaanse Vicepresident Mike Pence de onthulling van de Endurance de moeite waard vond om naar Ohio af te reizen voor een speech, geeft te denken. Lordstown stelt dat er al 20.000 reserveringen binnen zijn voor de Endurance.

Strijd

Pick-ups zijn in de VS nog altijd niet aan te slepen. Inmiddels is er een serieuze strijd gaande op het gebied van de elektrische variant. Tesla’s bizarre Cybertruck is veelbelovend, maar naast Lordstown kwamen we ook al Rivian en Bollinger tegen. Steve Burns, de oprichter van Lordstown, stond ook aan de wieg van Workhorse. Ook traditionele autobouwers laten van zich horen: Ford presenteert binnen afzienbare tijd een elektrische versie van de vandaag onthulde F150, terwijl General Motors voor z’n elektrische truck de naam ‘Hummer’ uit de mottenballen haalt.