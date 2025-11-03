Duurt een auto ontwikkelen lang? Niet als je het aan de kleine Engelse autobouwer Longbow Motors vraagt. Dat heeft naar eigen zeggen in slechts 6 maanden nodig gehad om een schets om te toveren tot een elektrische roadster.

In maart maakten we voor het eerst virtueel kennis met Longbow Motors. Longbow Motors is een kleine en piepjonge Engelse onderneming die te destijds te kennen gaf een relatief lichte elektrische coupé en 'speedster' te ontwikkelen. Van de elektrische speedster - die weinig geïnspireerd 'Speedster' heet - heeft het nu een demonstratie-exemplaar gereed.

Longbow zit op de creatieve stoel en noemt zijn demonstratievoertuig 'Aesthetic Dynamic Demonstrator' en omschrijft de auto als een FEV. Een Featherweight Electric Vehicle, aldus de Engelsen. De coupé die het bedrijf wil gaan bouwen, noemt het Roadster. Van de Longbow Speedster wil het bedrijf 140 exemplaren bouwen waarvan 25 stuks extra speciale Autograph-uitvoering zijn. Van de Roadster moeten 1.095 stuks verschijnen waarvan 100 exemplaren een Autopgraph-variant zijn. Alle modellen komen in zowel links- als rechtsgestuurde variant, zo belooft Longbow.

Wie na het doen van een aanbetaling een Longbow bestelt, moet nog wel even geduld hebben. Ergens volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd. Het bedrijf zegt voorzichtig te zijn met het doen van valse beloftes en dus doet het over een exacte leverdatum geen uitspraken. Voor uitgebreide technische specificaties is het nog te vroeg. Wat we wél weten, is dat de Longbow Speedster slechts 895 kilo weegt en vanuit stilstand in 3,5 seconden de 100 km/h aantikt. Het bereik: 443 kilometer. De vanafprijs van de Longbow Speedster bedraagt in het Verenigd Koninkrijk omgerekend bijna €97.000. De Roadster - die na de Speedster in productie gaat - wordt minder duur en moet vanaf omgerekend €75.000 van eigenaar wisselen.