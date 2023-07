Lomax 224 - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De kitcars van Burton op basis van de Citroën 2CV ken je waarschijnlijk wel. Een slagje zeldzamer zijn de creaties van het Britse Lomax. Dankzij AutoWeek-forumlid Afentoe hebben we er eindelijk eentje te pakken in In het Wild.

De hier in Nederland bekendste kitcars op 2CV-basis komen ongetwijfeld uit de koker van Burton, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat sinds kort in Franse handen is. Zo'n zesenhalf jaar geleden stonden we al eens stil bij een Burton die in het wild opdook. Een leuke spot, maar een Burton is ook weer geen al te zeldzame verschijning. In zomerse weekenden is de kans relatief groot dat je één of zelfs meerdere Burtons spot. Een stukje specialer is deze spot van AutoWeek-forumlid Afentoe, die een heuse Lomax 224 tegen het lijf liep.

In grote lijnen doet de Lomax je misschien ook wel aan de Burton-conversies denken, maar een nadere blik wijst uit dat de opzet van Lomax nogal anders was. De Lomax oogt wat meer gedrongen dan een Burton, met de zitplaatsen visueel wat verder naar voren en zijn smallere koetswerk. Ook is het een nog wat klassieker ogende carrosserie en hangen er eenvoudige spatborden boven de wielen, in plaats van de grotere sierlijk gevormde zijschermen van de Burton. Het meest in het oog springende verschil is de puntige kont van de Lomax. Doet die je wat denken aan een klassieke Morgan, dan kan dat kloppen. Je had namelijk ook de Lomax 223, een driewieler die geïnspireerd was op de Morgan Supersports 3 Wheeler uit de jaren 30. De 224 had dezelfde puntige achtersteven, alleen dan dus met twee wielen aan weerskanten.

Het onderstel van de Lomax 224 was ook gewoon gelijk aan die van de donorauto. Dat kon een Citroën 2CV, Dyane of Ami zijn. In dit geval is een Citroën 2CV6 uit 1982 als basis genomen. In de neus ligt dus een 602 cc tweecilinder boxermotor die 29 hele pk's loslaat op de voorwieltjes. Dankzij de lichte polyester koets en de open zit (mits je het stoffen dakje eraf haalt) kun je ondanks dat bescheiden vermogen toch nog best de beleving hebben dat het snel gaat. Het idee achter de Lomax is 'low costs, maximum fun', vandaar de naam, en daar lijkt ons geen woord aan gelogen.

De huidige eigenaar kreeg de sleutels in 2008 in handen en vermoedelijk was de 2CV toen al omgebouwd tot Lomax 224, want het bedrijf Lomax ging vier jaar eerder al op de fles. Het is in elk geval een hier omgebouwde auto, want de basisauto is origineel Nederlands. Het lijkt er overigens op dat de eigenaar niet alleen een zwak heeft voor omgebouwde 2CV's, want op de oprit staat nog een leuke 2CV uit 1986 waar de zaag nog niet in gezet is.