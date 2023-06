Logo Porsche vernieuwd: zie jij het verschil?

Zelfs de grootste autoleek hoeft waarschijnlijk niet naar het logo op de neus van een 911 te kijken om te weten dat hij of zij zojuist voorbij is gesneld door een Porsche. De kans dat je het Porsche-embleem herkent, is bijzonder groot, maar ken je het goed genoeg om de verschillen tussen het oude en het herziene beeldmerk te ontdekken?

Porsche gebruikt al sinds 1952 een schildje als logo en door de jaren heen is dat diverse keren aangepast, zij het behoorlijk subtiel. Ook nu gaat het Porsche-logo op de schop en opnieuw zijn de verschillen met de vorige versie wellicht niet voor iedereen direct duidelijk. Toch heeft Porsche er kennelijk een behoorlijke kluif aan gehad. Het merk zegt dat de ontwerpers van Style Porsche en marketingexperts de afgelopen drie jaar aan de modernisering hebben gewerkt. Het resultaat ga je vanaf eind dit jaar op de flanken van Porsches zien.

Het Porsche-schildje is nog altijd gebaseerd op het stadswapen van Stuttgart, de thuisbasis van het merk. De goudkleurige delen zijn nu geborsteld en hebben dus minder reliëf dan voorheen. In de rode strepen zit voortaan een honingraatstructuur, volgens Porsche een 'innovatief designelement'. Boven het steigerende paard staat voortaan de naam van de stad waar Porsche is gehuisvest: Stuttgart. Voor 2008 stond het daar overigens ook.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Porsche zijn logo aanscherpt. Ook in 1954, 1963, 1973, 1994 en 2008 voerde het merk wijzigingen door. Wist je trouwens dat de geweien die in de linksboven en rechtsonder in het schildje te zien zijn net als de rood-zwarte delen een verwijzing zijn naar het wapen van de van het voormalige Württemberg-Hohenzollern? Het oorspronkelijke Porsche-logo was van de hand van designer Franz Xaver Reimspieß die naar verluidt ook het Volkswagen-logo in 1936 ontwierp. Het Porsche-beeldmerk verscheen in 1952 voor het eerst op het stuurwiel van de 365 en vanaf 1954 op het handvat van de voorklep van de 356 Speedster. Vanaf 1959 kwam het Porsche-schildje eveneens op de wielen.