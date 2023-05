Liux Geko: Spaanse aanval op Citroën Ami en Opel Rocks Electric

Vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met het Spaanse Liux, een start-up die met de Animal naar eigen zeggen de eerste 'plantaardige auto ter wereld' presenteerde. Die forse elektrische station-achtige krijgt nu gezelschap van de beduidend kleinere Geko. In tegenstelling tot de Animal is de Liux Geko een piepkleine elektrische stadsrakker die in het L7-segment valt waarin onder meer auto's als de elektrische Citroën Ami en Opel Rocks Electric opereren. In Nederland heb je voor voertuigen in de L7-categorie een rijbewijs nodig, wat de Geko voor de Nederlander zonder rijbewijs niet direct interessant maakt

De Liux Geko is een 2,7 meter lange elektrische microcar die 550 kilo in de schaal legt. Hij heeft een 13 kWh batterij aan boord waar de Geko tot 150 elektrische kilometers uit weet te persen. Z'n topsnelheid is begrensd op 100 km/h. Volgens Liux maakt het voor het exterieur onder meer gebruik van een composiet dat onder meer uit linnen bestaat. Net als van de Animal vervaardigt Liux diverse delen van het exterieur en het chassis van de Geko middels een 3D-printer. Een prijs communiceert Liux nog niet. Wel lijkt de Geko binnen de productplanning van Liux voorrang te krijgen boven de Animal.