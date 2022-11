Liux Animal is eerste 'plantaardige auto' ter wereld

In de queeste naar de heilige graal der duurzaamheid passen steeds meer autofabrikanten zaken als gerecyclede petflessen en kunststof uit herwonnen visnetten toe in hun auto's. Het Spaanse Liux gaat een stapje verder. Naar eigen zeggen heeft het namelijk de eerste 'plantaardige auto' ter wereld ontwikkeld.

Liux is een Spaanse start-up die de harten van de Europese consument tracht te winnen door met een 'plantaardige auto' te komen. We maken digitaal kennis met de Animal, de eerste auto van de ambitieuze Spanjaarden.

De Liux Animal komt zijn scheppers grotendeels uit de 3D-printer rollen. Die 3D-printers boetseren de voor onder meer de carrosserie, het interieur en grote delen van de ophanging benodigde onderdelen uit 'biopolymeren en biocomposieten op basis van natuurlijke vezels en harsen'. In totaal moet 90 procent van de Animal vervaardigd zijn uit natuurlijke of gerecyclede materialen. Liux spreekt verder over de toepassing van materialen als kurk en linnen. Grote delen van de Animal zijn volgens Liux eenvoudig te bevestigen en dus ook eenvoudig te vervangen. De start-up claimt dat het in de Animal 25 procent minder onderdelen toepast dan in een conventioneel geproduceerde auto. Voor de productie van één Animal is volgens de start-up 70 procent minder energie nodig dan bij een 'normale auto'.

De Animal is een elektrische stationachtige die door Liux al in diverse smaken wordt voorgesteld. De Liux Animal is er als Habitat en als Wild. Die eerste is 190 pk sterk, heeft een topsnelheid van 180 km/h en moet tot 300 kilometer ver kunnen komen op een volle accu. De Wild is de spannendere van het stel en heeft een 240 pk krachtige elektromotor die de Animal aan een topsnelheid van 200 km/h helpt. Deze variant komt tevens 300 kilometer ver op een vol accupakket en heeft - vooralsnog op papier - zaken als een sportonderstel, extra potente remmer, speciale wielen en een zogenoemde 'beast mode' waarin de Animal zich van zijn wildste kant laat zien.

Met de accu's is volgens Liux iets bijzonders aan de hand. Die zijn namelijk relatief eenvoudig te bevestigen en kunnen volgens de Spanjaarden eenvoudig worden vervangen. Beide versies van de Liux Animal zijn er met over twee delen verdeelde accu's en met uit vier stuks is opgebouwde batterijen. Ga je voor de versie met vier delen, dan neemt de actieradius toe tot 600 kilometer. Wel betaal je voor deze extra set batterijen een meerprijs van €9.000 mille. De beoogde vanafprijs van de Liux Animal bedraagt €39.000 (Habitat). De krachtigere Wild heeft een verwachte vanafprijs van €45.000.

Liux zegt dat de Animal in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar komt. Wie een aanbetaling van €200 doet, kan de Animal al reserveren. We zijn benieuwd of Liux het daadwerkelijk voor elkaar krijgt de Animal op de markt te brengen.