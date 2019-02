Lister schetst nieuwe Knobbly

Lister Cars heeft met de Thunder een heftige, ruim 666 pk sterke versie van de Jaguar F-Type op de menukaart staan en voor meer heftige Jaguar-pret zorgt de op stapel staande 670 pk sterke versie van de F-Pace. Middels een schets laat Lister weten dat het aan nóg iets nieuws werkt: een nieuwe Knobbly.

'Knobbly' is de bijnaam van een succesvolle racer uit de jaren vijftig, een speedster waarvan Lister zo'n vijf jaar geleden een 'continuation'-editie van uitbracht. Die moderne en straatlegale serie van de Knobbly was net als het origineel gebaseerd op de Jaguar D-Type. Nu staat jaartal 2019 al even op de kalender en dat blijkt het jaar te zijn waarin we een volgende stap in het Knobbly-avontuur te zien krijgen.

Meer dan een schets van het zijaanzicht van de nieuwe krachtpatser krijgen we nog niet te zien. De nieuwe Knobbly lijkt net als de oer-versie een speedster met een lage voorruit én typerende hoge wielkasten te worden. We mikken erop dat Lister voor de moderne incarnatie van de Knobbly gebruikmaakt van Jaguar-techniek. Mogelijkerwijs gaan onder de beoogde koets straks F-Type-genen schuil. Even afwachten nog.