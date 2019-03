Lister Knobbly beter in beeld

In 2013 werd het oude Lister nieuw leven ingeblazen. Lister Cars liet vorige maand weten dat het de 'Knobbly' terugbrengt. Het bedrijf gaf toen al een schets vrij waarop het zijaanzicht van de herboren sportieveling te zien was, maar nu laat Lister een afbeelding zien waarop de auto beter in beeld wordt gebracht.

Knobbly is de geuzennaam van een succesvolle op de Jaguar D-Type gebaseerde racer uit de jaren 50, een speedster waarvan Lister zo'n vijf jaar geleden een 'continuation'-editie uitbracht. Momenteel heeft Lister Cars met de Thunder een extreme en 666 pk sterke versie van de Jaguar F-Type in zijn showroom staan en ook de F-Pace bleek niet veilig voor de grijpgrage handjes van het bedrijf. Het is niet ondenkbaar dat ook de Knobbly van Jaguar-techniek gebruikmaakt. Mogelijkerwijs gaan onder de beoogde koets straks F-Type-genen schuil. Even afwachten nog. Voor nu moeten we het met deze nieuwe afbeelding doen.