Lincoln Zephyr: Ford Mondeo met glimmers

Ford brengt in China een compleet nieuwe Mondeo op de markt, een auto die aan Europese neus voorbijgaat. Die nieuwe Mondeo krijgt van zustermerk Lincoln een premiumbroertje. Dit is de Lincoln Zephyr.

Onlangs wisten we het Mondeo-mysterie voor het grootste deel te ontrafelen. Ford brengt in China namelijk een compleet nieuwe Mondeo op de markt, een met designelementen van de Evos doorspekte sedan die door samenwerkingsverband Changan Ford speciaal voor de Chinese markt is ontwikkeld. De Ford Mondeo krijgt in China een luxueus zustermodel naast zich. We heten welkom: de Lincoln Z.

Hoewel Lincoln zijn nieuwe sedan overal aanduidt als 'Z', heet de auto stiekem Zephyr. Die historisch verantwoorde modelnaam lezen we ook op de achterklep van de auto. Verrast het uiterlijk van deze nieuwe Lincoln je niet? Dat kan natuurlijk goed kloppen. De algehele vorm van de auto komt overeen met die van de nieuwe Mondeo en daar komt bij dat we je ook de Zephyr al eens hebben kunnen laten zien. Om het feest der herkenning nog groter te maken: de Zephyr is de productieversie van de eerder dit jaar gepresenteerde Zephyr Reflection, een studiemodel waar hij als twee druppels water op lijkt.

De Lincoln Zephyr heeft verzonken handgrepen en de auto wordt met meer optische liflafjes opgediend dan de Mondeo. Zo heeft het model en enorme grille met diverse chroomkleurige glimmers en loopt ern vanuit het voorscherm een strip over het voorportier. De Zephyr heeft verzonken handgrepen, in zwart uitgevoerde A-stijlen en een interieur met daarin een immens display. Het scherm is maar liefst 27-inch groot en vult nagenoeg de complete breedte van de auto. De Zephyr heeft een geblazen 2.0 viercilinder benzinemotor die de sedan in 6,3 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. Zijn vanafprijs ligt in China op omgerekend zo'n €35.300.