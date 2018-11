Lincoln Aviator in productietrim

Lincoln heeft in Los Angeles de productieversie van de Aviator onthuld. De auto blijft zoals verwacht erg trouw aan z’n concept-voorbode en we nemen het je niet kwalijk als je dat goed nieuws vindt.

De uiterlijke verschillen tussen de Aviator en de in maart gelanceerde Aviator Preview zijn werkelijk minimaal. Lincolns nieuwe SUV wordt dus ook in z’n definitieve vorm een optisch ietwat achterover leunende auto met een imposant front en een schitterend interieur. Met de laatste Navigator heeft Lincoln al bewezen dat het in staat is de juiste balans te vinden tussen moderne elementen en tijdloze vormgeving en met de Aviator doet het dat nog eens dunnetjes over. Het blijft een kwestie van smaak, maar het interieur ziet er in ieder geval zeer hoogwaardig uit.

De Aviator is het kleine broertje van die Navigator. Waar die auto als vanouds de strijd aangaat met de eveneens gigantische Cadillac Escalade, vindt de Aviator een meer Europees publiek op z’n pad. Met het model mikt Fords luxemerk nadrukkelijk op modellen als de Volvo XC90, de Mercedes-Benz GLE en de Audi Q7. Die auto’s zijn in veel gevallen voorzien van drie zitrijen en daarom geldt dat ook voor de Lincoln.

De tijden waarin een V8 verplicht was in een grote ‘truck’ zijn zeker bij Ford al lang voorbij. V6-en maken nu de dienst uit en een 3,0-liter groot exemplaar met twee turbo’s en 405 pk zal de Aviator ongetwijfeld van heerlijk ontspannen overdaad voorzien. De motor is gekoppeld aan Fords bekende automaat met tien (!) verzetten en drijft in standaard trim de achterwielen aan. Vierwielaandrijving is uiteraard optioneel.

Interessanter is de hybrideversie. De Aviator verschijnt namelijk binnenkort ook als plug-inhybride. In die Aviator Grand Touring krijgt dezelfde V6 elektrische ondersteuning. Hoe lang er puur elektrisch kan worden gereden vermeldt het verhaal helaas niet. Wel is duidelijk dat de aandrijflijn met 456 pk nog krachtiger is dan die in de versie zonder accupakket. Bovendien is er in de ‘Grand Touring’ 813 Nm koppel beschikbaar, anderhalf keer wat de reguliere versie biedt.

Ook als het gaat om technologie gaat Lincoln met z’n tijd mee. Zo is de Aviator de auto waarop ‘Phone as a Key’ debuteert. Het is daarmee mogelijk om de auto te openen, te sluiten en te starten met niets meer dan een smartphone. Als de batterij van die telefoon het onverhoopt begeeft, is Lincolns oude, vertrouwde numerieke toetsenbord op de deur er om de onfortuinlijke gebruiker middels een code toegang te verschaffen. De invoer van een tweede code op het touchscreen maakt in dat geval mogelijk om de auto te starten.

Deze auto betekent terugkeer van de naam Aviator binnen het Lincoln-gamma. Tussen 2002 en 2005 stond er kortstondig eerder een auto met die naam in de Amerikaanse showrooms. Ook dat was een kleine Navigator, zowel qua positionering als uiterlijk.