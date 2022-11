Lightyear wil naar meer dan 100.000 auto's per jaar

Lightyear wil van zijn 2 meer dan 100.000 auto's per jaar produceren. Dat laat Tom Selten, 'VP Business Development' van het Nederlandse merk, in een gesprek met Autocar weten. Ook zegt hij dat de productiestart van de Lightyear 0 nog steeds voor dit kalenderjaar op de rol staat.

Dat het Brabantse Lightyear grootse ambities heeft, moge duidelijk zijn. Tot dusver leidde het alleen nog niet tot daadwerkelijk geleverde auto's. Het is alweer 3,5 jaar geleden dat we de Lightyear 0 voor het eerst ontmoetten, toen nog onder de naam Lightyear One. De eerste productieauto van het merk zou in 2021 in productie gaan. Later stelden we dat bij naar juni van dit jaar, en weer later werd dat november - deze maand dus. Tot op heden is de eerste Lightyear alleen nog niet uitgeleverd, al zegt Selten ook nu tegen Autocar dat dat nog dit jaar zal gebeuren.

Daarnaast geeft hij meer vrij over de ambities rond de Lightyear 2, het tweede model van het merk. Waar de 0 vooral een proefballon voor zijn technologieën moet zijn en de eerste omzet moet genereren, moet de 2 de inspanningen van Lightyear naar de massa brengen. Het model moet niet alleen in Europa (zoals de Lightyear 0), maar ook in Azië en de Verenigde Staten op de markt komen. Om die drie markten te bedienen, wil Lightyear van de 2 meer dan 100.000 exemplaren per jaar gaan bouwen.

De eerste orders zijn al binnen.

Voor minstens 10.000 stuks daarvan is in ieder geval al gesproken: zowel autodeelplatform MyWheels als LeasePlan gaven al aan elk 5.000 exemplaren van de Two te willen opnemen in hun vloten. Ook voor particulieren moet de 2 een aantrekkelijk aanbod vormen. Lightyear mikt op een verkoopprijs van rond de €30.000. Door de auto efficiënter te maken dan we tot op heden gewend zijn van EV's, moet-ie met een kleinere accu uit de voeten kunnen. Daardoor zou de verkoopprijs laag kunnen blijven.

De productie van de 2 moet in 2025 beginnen. Waar die gaat plaatsvinden, is - net als meer over de 2 - nog niet bekend. De 946 te bouwen exemplaren van de Lightyear 0 worden in het Finse Uusikaupunki in elkaar geschroefd.