Lightyear gaat 5.000 auto's leveren aan LeasePlan

Lightyear zet dit jaar grote stappen. Het Nederlandse bedrijf, dat met de One een eerste productiemodel klaarstoomt, kondigde de productiestart van de One aan, haalde €93 miljoen aan investeringen binnen en toonde bij een praktijktest een indrukwekkend rijbereik van de One. Het jaar is bijna voorbij, maar op de valreep is er nog een enorme mijlpaal voor de autofabrikant. LeasePlan bestelt namelijk 5.000 auto's van Lightyear.

LeasePlan zal op den duur 5.000 exemplaren van Lightyears tweede model in ontvangst nemen. Een model dat nog niet onthuld is, maar rond 2024 of 2025 op de markt moet verschijnen. Veel is er nog niet bekend over deze auto, behalve dat deze veel goedkoper moet worden dan de One waar hij veel techniek mee zal delen. Men gaf begin 2020 aan dat €50.000 de prijs is waar Lightyear op richt, nu is dat nog verder teruggeschroefd naar een vanafprijs van €30.000. Het wordt het model dat voor de grote verkoopaantallen moet gaan zorgen. De eerste 5.000 zijn nu in ieder geval al vergeven. LeasePlan zal voor het zover is ook de Lightyear One al opnemen in zijn vloot.

De Lightyear One is een EV die dankzij zonnepanelen aan extra elektriciteit komt. Dat moet uiteraard het bereik van de auto flink ten goede komen. De One bewees dat onlangs, door op een testbaan wel 710 km af te kunnen leggen voordat de accu leeg was. Met dagelijks gebruik red je een dergelijk bereik natuurlijk niet, binnenkort wordt als het goed is het ongetwijfeld alsnog zeer fatsoenlijke WLTP-bereik van de Lightyear One bekend.