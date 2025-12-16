Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Lidar-leverancier Luminar failliet na vertrek Volvo

Pijnlijk

1
Volvo EX90
Jan Lemkes

Dat Volvo gaat proberen om zijn weg door de autowereld zonder Lidars te vinden, is slecht nieuws voor Lidar-leverancier Luminar. Het bedrijf vraagt zelfs faillissement aan via een zogenaamde Chapter 11-procedure.

Het Amerikaanse Luminar Technologies kondigde al in 2022 de samenwerking met Volvo aan. We kunnen ons goed voorstellen dat er op het hoofdkantoor in Florida wat alcohol is genuttigd op die dag, want Volvo zou de Lidars van Luminar in alle auto’s op het SPA2-platform gaan gebruiken. Daar kregen ze bij Volvo vast snel spijt van. Het merk kreeg de Lidars niet aan de praat, introduceerde de EX90 dan maar mét Lidar, maar zonder daar echt gebruik van te maken. Vervolgens waren er ook nog leveringsproblemen en dus heeft de Lidars voor de EX90 en ES90 inmiddels helemaal geschrapt.

Volvo EX90

Nu komt Luminar met het treurige nieuws dat het een Chapter 11-procedure start, vergelijkbaar met ons uitstel van betaling en een vorm van faillisement die nog enige reorganisatie toestaat. Woorden als ‘Volvo’ komen niet in het persbericht voor, maar het is lastig om het één los van het ander te zien. Luminar wil ‘waardemaximaliserende verkoopprocessen faciliteren’ voor de Lidar-activiteiten van het bedrijf. Luminar maakt via een andere tak ook halfgeleiders, maar lijkt daar wel mee door te willen gaan.

1 Bekijk reacties
Volvo

PRIVATE LEASE Volvo

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design | Stoel en stuurverwarming | Adaptieve cruise control | Parkeercamera | Parkeersensoren voor en achter

Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design | Stoel en stuurverwarming | Adaptieve cruise control | Parkeercamera | Parkeersensoren voor en achter

  • 2020
  • 75.642 km
€ 29.995
Volvo XC40 Recharge Ultimate 70 kWh - Panorama/schuifdak - IntelliSafe Assist & Surround - 360º Camera - Harman/Kardon audio - Adaptieve LED koplampen - Verwarmde voorstoelen & stuur - Parkeersensoren voor & achter - Elektr. bedienb. voorstoelen met geheugen links - Draadloze tel. lader - Extra getint glas - Elektr. inklapbare trekhaak - 20' LMV

Volvo XC40 Recharge Ultimate 70 kWh - Panorama/schuifdak - IntelliSafe Assist & Surround - 360º Camera - Harman/Kardon audio - Adaptieve LED koplampen - Verwarmde voorstoelen & stuur - Parkeersensoren voor & achter - Elektr. bedienb. voorstoelen met geheugen links - Draadloze tel. lader - Extra getint glas - Elektr. inklapbare trekhaak - 20' LMV

  • 2022
  • 54.565 km
€ 32.900
Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD ULTRA Dark (335kW/455PK) FULL OPTION (PANO / TREKH) ** 1e EIG - Ex VOLVO ** INFORMEER OOK NAAR ONZE AANTREKKELIJKE FINANCIAL-LEASE TARIEVEN **

Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD ULTRA Dark (335kW/455PK) FULL OPTION (PANO / TREKH) ** 1e EIG - Ex VOLVO ** INFORMEER OOK NAAR ONZE AANTREKKELIJKE FINANCIAL-LEASE TARIEVEN **

  • 2024
  • 25.538 km
€ 60.900

Lees ook

Nieuws
Volvo 460 In het Wild

Deze Volvo 460 is al heel lang bij dezelfde eigenaar - In het wild

Vergelijkende test
Volvo 343 en Honda Accord

Toen de Volvo 343 en Honda Accord in 1976 kwamen waren ze niet alleen door hun automaten bijzonder

Autotest
Nio EL6 Volvo EX90 duurtestreportage Italië Como

De Nio EL6 is dankzij accuwisselen eerder in Italië dan de Volvo EX90, maar het scheelt niet veel

Nieuws
Volvo XC60

Volvo XC60 als afgeladen Executive Edition

Vergelijkende test
Hyundai Ioniq 9

Test: Hyundai Ioniq 9 heeft pretenties en kan zich meten met een Volvo EX90

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.