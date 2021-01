Lichte toename telefoongebruik automobilisten

Uit het onderzoek blijkt dat automobilisten onderweg vooral hun telefoon bedienen om appjes te versturen. Uit het onderzoek volgt niet of de respondenten de telefoon ter hand nemen of in een houder laten zitten. Dat laatste is namelijk volgens de wet niet verboden, terwijl het vasthouden van de telefoon wel strafbaar is. Het percentage fietsers dat aangeeft de telefoon onderweg wel eens te gebruiken is met 43 procent overigens een stuk hoger dan bij de automobilisten het geval is.

Sinds 1 juli 2019 is het telefoongebruik op de fiets verboden, in de auto is dat verbod al langer van kracht. Vanaf dit jaar is de boete voor automobilisten €250. Door de inzet van 'slimme camera's' boven (snel)wegen hoopt de Nationale Politie de pakkans te vergroten om zo het telefoongebruik achter het stuur terug te dringen. De camera's maken een foto van bovenaf en registreren alleen de ruimte rond het stuurwiel en het kenteken van de auto. Constateert het systeem de aanwezigheid van een telefoon in de hand van de bestuurder, dan krijgt diegene de boete automatisch thuisgestuurd. De slimme camera's zijn pas eind 2020 voor het eerst ingezet, dus dit jaar zal moeten blijken of ze enig effect hebben op de mate van telefoongebruik achter het stuur.