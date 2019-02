‘Lexus wil snelle F-SUV’

Lexus mikt met z’n producten nadrukkelijk op Europese premiummerken als BMW, Audi en Mercedes-Benz, maar heeft een vele malen beperkter gamma dan die concurrenten. De Duitse autobouwers voorzien bijvoorbeeld vrijwel elke modelserie van een razendsnelle imagomaker met honderden pk’s, terwijl Lexus zo’n topmodel slechts incidenteel heeft uitgebracht. Het bleef tot nu toe bij een reeds verdwenen IS F, een GS F en een RC F.

Volgens Motor1.com wordt er echter intern gesproken over een SUV onder het F-label. Gezien de relatieve populariteit van hoogpotige M-modellen en vooral AMG’s zou dat geen gekke stap zijn. Hoe die auto er precies uit komt te zien is echter nog onduidelijk.

De compacte en nog erg verse UX wordt genoemd als kandidaat, maar zou dan uiteraard niet komen te beschikken over de wel erg grote V8 die tot nu toe in F-modellen dienstdoet. In plaats daarvan zou Lexus bij z’n roots blijven en een gespierde hybride-aandrijflijn in de UX monteren.

Volgens Motor1 is echter ook een meer op offroad-gebruik gerichte auto niet uit te sluiten. In de VS hebben de Japanners met de GX (Land Cruiser Prado) en LX (Land Cruiser 200) twee ‘ouderwetse’ body-on-frame terreinbeulen in het gamma. Die zouden zich kunnen lenen voor een Ford Raptor-achtige beul, maar in dat geval hoeven we de auto zeker niet op de Europese wegen te verwachten.