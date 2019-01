Lexus UX toch niet als 200 naar Nederland

In september werd bekend dat Lexus' jongste SUV, de UX, ook als 200 naar ons land zou komen. Nu is bekend dat de versie toch aan de Nederlandse neus voorbijgaat.

Auto's als de IS en NX zijn in tegenstelling tot in andere markten in Nederland alleen als 300h te krijgen. Ook de UX, Lexus nieuwe compacte SUV, zou aanvankelijk alleen als hybrideversie beschikbaar komen. Later konden we melden dat Lexus toch had besloten om die hybride 250h gezelschap te geven van de 200, een non-hybride met een atmosferische 2.0 onder de kap. Helaas komt die UX 200 toch níet naar ons land omdat het prijstechnisch niet zou uitkomen. Dat blijkt uit een gesprek tussen AutoWeek en Bart Westdorp, Product Manager bij Louwman & Parqui.

De UX 200, die in diverse landen buiten Nederland wel beschikbaar wordt, heeft een turboloze 2.0 viercilinder als kloppend hart, een machine die 171 pk en 205 Nm levert. Dat vermogen vindt zijn weg via een CVT-transmissie naar de wielen. De UX, de 250h dus, staat in maart bij de Nederlandse dealers.