Lexus' twee nieuwe SUV's klaar voor debuut

De Lexus LBX moet nog aan het daglicht wennen of zijn scheppers kijken al vooruit naar twee andere nieuwkomers: de nieuwe GX en de nóg nieuwere TX. Net als de LBX staan die hoog op de poten, maar we hebben het hier over veel grotere modellen. Waar cross-over LBX de kleinste Lexus ooit is, opereren de GX en TX aan de andere kant van het formaatspectrum. Ze komen echter niet naar Nederland.

De Lexus GX is het Lexus-equivalent van de Toyota Land Cruiser Prado, het model dat in Nederland echter zonder Prado-toevoeging zijn automobiele bestaan bezigt. De Land Cruiser Prado staat een stapje onder de full size Land Cruiser - waar overigens ook een Lexus-alternatief van is - op de statusladder. Net als de huidige Land Cruiser Prado (J150) waar de auto zijn basis mee deel, draait de Lexus GX mee sinds 2009 en daarmee is hij behoorlijk op leeftijd. Het is overigens opvallend dat de Lexus-versie van de nieuwe SUV eerder komt dan het origineel van Toyota. Toyota heeft vooralsnog namelijk nog niets geroepen over de nieuwe Land Cruiser Prado.

De tweede nieuwe flinke SUV van Lexus is de TX. De TX wordt een minder ruige rakker dan de GX en lijkt vooral een praktischer model te worden. De TX komt mogelijk tussen de RX en de nieuwe GX in te staan en deelt zijn basis waarschijnlijk met de Toyota Grand Highlander. Het Lexus-alternatief lijkt in ieder geval een compleet eigen carrosserie te krijgen en wordt dus niet 'gewoon' een Toyota-met-Lexus-badges. Waarom we de TX eerder in dit artikel als 'nog nieuwer' dan de GX bestempelden? Modellijn GX bestaat al, maar de TX heeft geen directe voorganger.

Op 8 juni worden de Lexus TX en GX tegelijkertijd onthuld. Nog heel even geduld dus.