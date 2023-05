Lexus teaset volgende generatie GX

In 2021 presenteerde Toyota voor het eerst in veertien jaar een geheel nieuwe generatie van zijn Land Cruiser, waarna enkele maanden later ook een nieuwe Lexus LX onthuld werd. De Lexus LX is het luxebroertje van de full-size Land Cruiser die je in Nederland allang niet meer kunt kopen. Een auto die in Nederland wel te koop is, is een ándere en een slag kleinere Land Cruiser, die op de internationale markt bekend staat als de Land Cruiser Prado. Die auto zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort ook een opvolger krijgen, want diens Lexus-variant - de GX - wordt nu alvast geteased.

Lexus slingert vrijwel zonder enige context twee afbeeldingen de wereld in waarop een stukje voorkant en een stukje achterkant van de volgende generatie GX te zien zijn. Op de platen zien we twee met relatief rechte lijnen vormgegeven lichtpartijen, waarvan de voorste schuilgaat onder een grof gevomde motorkap. Achterop krijgt de nieuwe GX een lichtbalk, zoals het een moderne Lexus - en auto's van heel wat andere merken - betaamt.

Niet voor Nederland

De kans dat je in de file tegen precies deze lichtbalk aan zult kijken, is echter niet groot. Naar alle waarschijnlijkheid gaan de Japanners ook de volgende GX niet in Nederland of Europa leveren, want vorige GX'en waren hier ook niet te koop. Toyota's nieuwe Land Cruiser Prado, die we over niet al te lange tijd verwachten aan je voor te stellen, komt hier waarschijnlijk wel weer op de markt, maar dan zonder Prado-toevoeging.