Lexus Sport Concept: mysterieuze lekkermaker

Lexus Sport Concept 2025
Jan Lemkes

Lexus hint al een tijdje naar de komst van een nieuwe sportwagen, en doet dat vanuit Californië opnieuw met de Lexus Sport Concept.

Voel jij je ook zo arm vandaag? Geen nood, want dat is helemaal niet gek. Het is namelijk Monterey Car Week aan de Amerikaanse Westkust, dus vliegen de supercars ons links en rechts om de oren. Lexus laat op ‘The Quail’ de Sport Concept zien. Die naam is misschien niet zo fantasierijk, maar de auto is wel degelijk interessant. Zijn lange motorkap en omgekeerde ‘vin’ op de achterste raamstijl doen denken aan de roemruchte LFA uit 2010, het absolute sportieve hoogtepunt van Lexus. De Sport Concept laat zien dat er weer zoiets aankomt, maar veel verder dan dat komen we vandaag niet. Lexus houdt de kaken namelijk stijf op elkaar over wat er (echt of in theorie) onder die enorme motorkap schuilt, en spreekt slechts van een ‘inspirerende’ concept car die ‘dynamische en emotionele elementen mengt tot een visie voor een sportwagen van de volgende generatie’.

Lexus LFA

Even afwachten dus nog, en het kan werkelijk alle kanten op. We hebben dingen gehoord over een elektrische supercar, een supercar met een V8 of een combinatie van die twee, en naast een auto van Lexus zou er ook nog een soortgelijk model met Toyota-logo’s kunnen verschijnen. Geduld, geduld…

