Lexus RZ heel dik aangekleed als F Sport Performance

Japans feestje

Lexus RZ 600e F Sport Performance
Joas van Wingerden

De volledig elektrische Lexus RZ associeer je wellicht niet meteen met sportief rijden, maar daar komt met deze F Sport Performance-behandeling verandering in.

Met de Lexus RZ kun je behoorlijk snel van je plek komen. Althans, zeker als je 'm hebt als dik 400 pk sterke RZ 550e Direct 4. Lexus heeft die versie bij de kladden gepakt en er nog een sportieve schep bovenop gedaan. Het resultaat is deze Lexus RZ 600e F Sport Performance. Die is om te beginnen met 425 pk nog net even een stapje sterker dan de 550e en verdient zijn hogere getal in de modelnaam wat dat betreft wel. Het F Sport Performance-gedeelte erachteraan geeft al aan dat meer aan de hand is.

Lexus heeft de auto 20 mm verlaagd, er zitten grotere remschijven op en er is een scala aan aerodynamische extraatjes van de partij. Het meest opvallend zijn natuurlijk de twee (!) spoilers achterop. Van subtiliteit is weinig sprake meer bij deze RZ. Hij is er in twee two-tone-kleurstellingen, waarbij de zwart-witte kleurstelling nieuw is. Althans, het mat witte HAKUGIN II. Doe maar een naam voor een lakkleur. Het geheel ziet er in elk geval lekker spectaculair uit. Nu is het alleen nog even afwachten of wij hier ook zo'n RZ kunnen gaan bestellen. Vooralsnog lijkt het een puur Japans feestje.

Lexus Lexus RZ Elektrische Auto

