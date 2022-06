Lexus RX helemaal nieuw

Als reguliere hybride, plug-in én krachtig topmodel

Geen zescilinders of ‘L’ meer

RX500h met zestrapsautomaat en turbo

De huidige Lexus RX is er sinds 2015. Hij wordt vervangen door een auto die er op het eerste gezicht flink op lijkt, al was het maar omdat de kenmerkende situatie rond de C-stijl bij het nieuwe model wordt overgenomen. Ook de rest van het design is typisch Lexus, maar brengt tegelijkertijd flink wat nieuws. De koets is rondom strakker, de achterlichten zijn net als bij de kleinere NX met elkaar verbonden en de grille is aan de bovenzijde deels afgesloten. Dat laatste is altijd zo, al gebeurt het bij sportievere F Sport-versies op een wat andere manier dan bij de reguliere uitvoeringen.

Compact

Wat ook opvalt, is dat de nieuwe RX voor een auto in dit segment vrij compact oogt. In vergelijking met een XC90 of X5 is het bijna een bescheiden auto om te zien, vooral van achteren. Dat komt deels door de vlakke achterruit, die hem bij andere fabrikanten wellicht de titel ‘coupé’ had opgeleverd. Het zit hem echter ook in het feit dat de auto relatief laag op grote wielen staat, en net even andere verhoudingen heeft dan voorheen. De auto is bijvoorbeeld nipt lager, terwijl de wielbasis met zes centimeter toenam en ook de spoorbreedte gegroeid is. Opvallend is dat de lengte gelijk blijft en de extra centimeters tussen voor- en achteras geheel voor rekening komen van de overhang aan de achterzijde. Die is dus zes centimeter kleiner.

Geen L

De nieuwe RX deelt veel techniek en ook zijn platform met de nieuwe NX, die vorig jaar werd gepresenteerd. Dat betekent dat hij op Toyota’s GA-K-basis staat, een TNGA-platform waarop meer modellen van Toyota en Lexus staan. Voor de RX is het echter wel opgerekt en aangepast, voor meer stijfheid en stabiliteit. Ook rijdynamiek speelde volgens Lexus een grotere rol dan voorheen. Daarvoor zijn zelfs wat offers gedaan, zoals een complexere achterwielophanging die links en rechts wat meer ruimte wegneemt uit de bagageruimte. Dat wordt echter gecompenseerd door een diepere en lagere laadvloer, zodat de bagageruimte evengoed even groot is als bij het uitgaande model. Een exacte liter-opgave hebben we nog niet, maar in de ‘oude’ RX kan achter de bank 453 liter. Achterpassagiers krijgen er mede dankzij de grotere wielbasis wat centimeters bij, vooral voor de benen. Wie meer ruimte of meer zitplaatsen wil, heeft overigens pech. De uitgaande RX is er sinds 2017 ook als zevenzits ‘L’, maar die versie keert vooralsnog niet terug. In Europa zou er te weinig vraag naar zijn, terwijl Lexus voor onder meer de VS wellicht een ander, apart zevenzitsmodel ontwikkelt.

14 inch scherm

Op de vraag wat volgens hem het belangrijkste nieuws is bij deze RX, noemt Lexus’ Head of Product Planning & Marketing Bart Eelen opvallend genoeg het infotainment. Bij Lexus weten ze kennelijk ook wel dat dat niet het sterkste punt was van het uitgaande model, of eigenlijk alle modellen van die generatie. Daarom krijgt de RX het nieuwe systeem dat in de NX werd gelanceerd. Wel is er een verschil, want het 14-inch scherm is bij het grotere model standaard. De nieuwe multimedia-omgeving ziet er goed uit, het touchscreen reageert snel en de indeling is logisch. De climate control is er een onderdeel van, maar maakt alsnog op creatieve wijze gebruik van fysieke knoppen. Die zijn er sowieso genoeg in de nieuwe RX. Het interieur oogt daardoor wel wat minder strak en opgeruimd dan dat van sommige andere auto’s in dit segment, maar het bedieningsgemak lijkt wel goed voor elkaar.

Plug-in

Op het gebied van aandrijflijnen zijn de verschillen met het uitgaande model groot. Waar de vorige RX er uitsluitend als 313 pk sterke RX450h met V6 is, is de nieuwe er in niet minder dan drie verschillende smaken. De basis wordt gevormd door de RX350h, een reguliere hybride die zijn 245 pk sterke aandrijflijn leent van – daar is-ie weer – de Lexus NX. Hij heeft dan ook een 2,5-liter viercilinder, die in dit geval standaard is gekoppeld aan twee elektromotoren. Daarmee heeft de RX ook in basisvorm vierwielaandrijving. Boven de RX350h vinden we de RX450h+, waarvan het meeste wordt verwacht qua verkopen. Deze auto leent zijn aandrijflijn van de NX450h+ en is dus een plug-inhybride, de eerste in de RX-geschiedenis. Dezelfde 2,5-liter wordt hier gekoppeld aan krachtiger elektromotoren en een groter accupakket, met 306 pk en een elektrisch bereik van zo’n 65 kilometer als gevolg. Lexus belooft een theoretische CO2-uitstoot van zo’n 26 gram per kilometer, wat dit model in Nederland ongetwijfeld een relatief gunstig prijskaartje oplevert. Het belang van de plug-inhybride kan in ons land moeilijk worden overschat, want hier is inmiddels zo’n 85 procent van de verkochte auto’s in dit segment een PHEV.

RX500h

De RX350h sprint in zo’n 8 seconden van 0 naar 100, de RX450h+ kan dat in 7 seconden. Wie daar nog een seconde vanaf wil snoepen, kan kiezen voor het topmodel van de reeks: de Lexus RX500h. Hoewel niet de relevantste, is dit stiekem wel de interessantste van het stel. Deze auto heeft namelijk een geheel nieuwe hybride aandrijflijn, opnieuw met een viercilinder benzinemotor. Daar houden de overeenkomsten met de andere twee én alle andere Toyota- en Lexus-hybrides echter op, want de RX500h doet alles anders. In plaats van een traploze e-CVT vinden we hier bijvoorbeeld een zestrapsautomaat, en in plaats van een atmosferisch Atkinson-blok een 2,4-liter grote turbomotor. Jawel: een Lexus-hybride met turbomotor. Deze auto is daarmee wellicht de grootste revolutie in de decennialange geschiedenis van hybrides uit de Toyota-stal.

371 pk

Lexus zegt zelf dat er voor de unieke opstelling is gekozen omdat de RX500h het accent meer op kracht dan op efficiëntie legt. Met een opgegeven verbruik van 1 op 11,4 is hij dan ook niet overdreven zuinig, maar dan heb je ook 371 pk. Daarmee komt deze RX nog steeds niet in de buurt van wat de Duitsers allemaal in hun super-SUV’s lepelen, maar levert hij alsnog een gezonde bak vermogen. De elektromotor op de achteras levert 80 kW, ofwel 109 pk, het voorste exemplaar zit tussen motor en versnellingsbak. Ze werken samen via Direct4, het vierwielaandrijvingsysteem dat op de volledig elektrische Lexus RZ werd geïntroduceerd. Daarmee verloopt de krachtsverdeling op een wat intelligentere manier dan gebruikelijk, wat onder meer rolneigingen van de koets tijdens het accelereren moet tegengaan en moet bijdragen aan een wat dynamischer rijgedrag. Het sportieve karakter wordt onderstreept door de RX500h standaard als F Sport te leveren, andere remmen te monteren en een achterasbesturing toe te voegen.

40 procent meer

De Lexus RX was in 1998 een van de eerste luxe-SUV’s naar modern concept. Vanaf de tweede generatie is de auto er ook als hybride en heeft hij de kenmerkende liggende achterruit. In totaal verkocht Lexus tot nu toe zo’n 3,5 miljoen RX-en, maar ‘slechts’ 300.000 daarvan vonden een Europese koper. Met de nieuwe RX moet daaraan flink wat veranderen. Onder meer door de komst van een plug-in hoopt Lexus volgend jaar 40 procent meer RX-en te verkopen dan in 2019, het laatste jaar voor de corona- en tekorten-ellende.

Voor wie niet kan wachten om meer van deze auto te zien, is er goed nieuws: een video is in de maak en komt later vandaag online.