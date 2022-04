Lexus RC - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

'Exclusief' is een woord dat zonder meer van toepassing is op de Lexus RC. In de vijf jaar die de coupé op de Nederlandse prijslijst stond, verkocht Lexus er slechts 126 exemplaren van. De facelift in 2018 deed uiteindelijk niets voor de verkoopcijfers, maar het uiterlijk van de RC ging wel behoorlijk op de schop. Een verbetering?

Het onderscheid tussen de RC van voor en na de facelift is het grootst bij de reguliere versies. De meest opvallende verandering van de facelift schuilt namelijk in de grille. Bij de pre-facelift van de RC bestond die grille namelijk nog uit twee delen. Het bovenste deel had dicht op elkaar geplaatste verticale spijlen en het onderste gedeelte van de grille was grotendeels open. Bij de facelift kwam daar de grille voor in de plaats die we nu van meerdere Lexussen kennen. Deze bestaat uit één geheel en heeft een opvallende invulling met allemaal kleine ruitjes. Een soortgelijke grille kon je overigens ook krijgen op de pre-facelift, maar daarvoor moest je wel het uitrustingsniveau F Sport (foto 3) aanvinken.



Het onderscheid tussen de pre-facelift-F Sport en de reguliere versie van de facelift is van voren gezien dus al een stuk minder groot, maar toch zijn ze duidelijk van elkaar te onderscheiden. Dat komt met name door de rigoureuze wijziging die Lexus doorvoerde voor de koplampen. Waar bij de pre-facelift de led-dagrijverlichting als een aparte strook onder de daadwerkelijke koplampen zat, werd de dagrijverlichting bij de facelift verwerkt in de koplampen. Ook de vorm van de koplampen veranderde, waarbij de lichtunits aan de buitenkant meer waren afgerond.

Voor wat betreft de verlichting houdt het daar niet op. Lexus vond namelijk ook dat de achterlichten een andere vorm moesten krijgen. De herziene achterlichten zijn donkerder en hebben grotere, naar beneden uitlopende hoeken. Bij de pre-facelift is de onderkant van de achterlichten vlak. Hoewel naast de vorm ook de indeling van de achterlichten veranderde, bleef de L-vorm in de lichtunits wel bij de facelift.

Binnenin zijn de wijzigingen veel minder ingrijpend dan aan de buitenkant. Het infotainmentscherm werd groter en vooral breder, maar voor de bediening bleef je afhankelijk van het niet altijd even gebruiksvriendelijke touchpad op de middenconsole. Het design en de opzet van het dashboard bleven grotendeels ongewijzigd, maar wel paste Lexus de vorm van de ventilatieroosters iets aan. Bij de facelift zijn ze minder vierkant, waardoor het interieur van de RC er iets moderner uit kwam te zien. De analoge klokken ogen dan wel weer enigszins gedateerd, net als de vele knopjes op de middenconsole.

RC F had langste adem

Qua motorisering stonden in Nederland zowel voor als na de facelift twee uitersten op de prijslijst: de RC 300h met een 223 pk sterke hybride aandrijflijn en de RC F met zijn machtige atmosferische 5.0-V8. Motorisch gezien veranderde er voor beide versies niets na de facelift, maar wel onderging de RC F enkele technische wijzigingen aan het onderstel. Je zou verwachten dat de RC 300h het in ons land langer volhield dan de ruim twee keer zo dure RC F, maar niets is minder waar. In het najaar van 2020 haalde Lexus de RC 300h als eerste van de prijslijst. De RC F mocht nog even blijven, maar na 2020 verkocht Lexus geen exemplaren meer van de RC in Nederland.

Welke versie heeft jouw voorkeur? Het origineel, of toch de facelift? Stemmen maar!