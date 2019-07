Lexus presenteert GX Off-Road Concept

Medio vorige maand liet Lexus de vernieuwde GX aan de buitenwereld zien. Het merk zet die auto nu in het zonnetje door nu een speciale GX Off-Road Concept te presenteren, een extra stoer aangeklede versie van die SUV.

De GX Off-Road Concept ziet eruit alsof je het einde der tijden er wel mee door moet kunnen komen. De SUV wordt aangekleed met een snorkel, een dakrek waar niet alleen aluminium opbergboxen, maar ook een zonnepaneel op is geplaatst én krijgt de beschikking over een 50-inch lange lichtbalk. Andere aanpassingen: Lexus verwerkt een lier in de bumper, zet de GX op speciale offroad-banden én zet de auto op een set extra stevige offroadveren van Icon. De bodem van de auto wordt beschermd door diverse stalen beschermplaten- en balken. Achter de GX hangt een Patriot X1H-trailer, een mobiele opbergbox die ook op ogenschijnlijk capabel rubber staat.

Over productieplannen wordt niet gesproken, maar reken maar dat op deze ruig aangeklede GX geïnspireerde accessoires op termijn beschikbaar komen voor Lexus' GX.

GX

De GX is een in Europa niet leverbare SUV die in de Verenigde Staten alleen de LX boven zich moet dulden. Die LX moet je zien als Lexus' equivalent van de auto die wij voorheen kenden als Toyota Land Cruiser 'V8', de fullsize Land Cruiser J200. De auto die Toyota in Nederland als Land Cruiser verkoopt, heet in internationale markten veelal Land Cruiser Prado. Het is die auto die door Lexus als GX wordt verkocht. In de Verenigde Staten heeft de pre-facelifte GX een vanafprijs van omgerekend nog geen € 47.000. Voor dat geld krijg je een GX (460) die standaard is voorzien van een 4,6-liter V8 die 306 pk en 446 Nm levert.