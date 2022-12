Lexus ontwikkelt elektrische auto met 'handgeschakelde bak'

Terwijl vooral Toyota groot nieuws de wereld in pompt is er ook nieuws uit de hoek van Lexus. Het merk zegt namelijk een wel heel bijzonder stukje techniek in ontwikkeling te hebben: een EV met een handbak.

Lang niet iedereen verwelkomt de elektrische auto met open armen. Een veelgehoord argument is het gebrek aan rijbeleving dat een elektrische auto je zou bieden. Lexus is daar gevoelig voor en geeft aan een elektrische auto met handbak in de ontwikkelingskamers te hebben staan.

Lexus heeft een UX 300e voorzien van een versnellingspook én een koppelingspedaal. Een daadwerkelijke handgeschakelde transmissie heeft het prototype natuurlijk niet. Wel kan het de UX 300e in kwestie de aanwezigheid van een handbak simuleren. De aandrijflijn doet in feite alsof er een handbak in de auto zit die de bestuurder door virtuele verzetten kan halen. Slimme software maakt het mogelijk om de schakelervaring van verschillende soorten auto's te simuleren.

Of en wanneer Lexus dergelijke techniek op de markt brengt, is nog niet bekend. Kijk niet gek op als de productieversie van de Lexus Electrified Sport Concept - een soort elektrische opvolger van de almachtige LFA - over de techniek komt te beschikken. De Lexus Electrified Sport is een sportieve coupé met een lange snuit en een aandrijflijn die in staat is om de auto in zo'n 2 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te katapulteren.