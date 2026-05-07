Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid
 
Lexus NX tot duizenden euro's goedkoper

De Lexus NX wordt goedkoper. Afhankelijk van de variant die je kiest profiteer je van een prijsdaling van wel €4.500!

De huidige generatie Lexus NX is inmiddels zo'n vijf jaar oud. Dat betekent: tijd voor een facelift. Achter de schermen werkt Lexus hard aan die vernieuwde NX. Tot die er is, staat het origineel voor lagere prijzen in de showrooms dan voorheen.

De vanafprijs van de Lexus NX daalt met €1.000 naar €62.995. Voor dat bedrag krijg je de Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD, uitgevoerd als Luxury Line. De daarboven gepositioneerde Business Line wordt ook €1.000 voordeliger en kost nu €63.995. Bij de Executive Line en President Line is het prijsvoordeel groter. De NX 450+ Plus-in Hybrid AWD is als Executive Line €2.000 goedkoper dan voorheen mag voor €69.995 mee, topuitvoering President Line is zelfs €4.500 goedkoper dan eerder en kost ook €69.995.

De Lexus NX is momenteel enkel als plug-in hybride leverbaar. Die is 292 pk sterk en kan dankzij een 18,1 kWh tot 71 kilometer elektrisch rijden.

