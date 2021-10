Lexus LX 600: nieuw aan de SUV-top

Enkele maanden geleden maakten we kennis met de nieuwe Land Cruiser, de eerste écht nieuwe Land Cruiser in zo'n 14 jaar. De nieuwe Lexus LX 600 die in dit artikel de hoofdrol speelt, is in feite de Lexus-versie van die Land Cruiser. Dan hebben we het niet over de SUV die Toyota in Nederland Land Cruiser heet. Dat is namelijk feitelijk de Land Cruiser Prado op basis waarvan Lexus de GX voert. Nee, het is de allergrootste nieuwe Land Cruiser (J300) waar Lexus nu zijn eigen versie van presenteert: de LX 600.

Is het voor het eerst dat Lexus met een LX komt? Welnee. De LX die je op deze foto's ziet is alweer de LX van de vierde generatie die het uitgaande in 2008 gepresenteerde model opvolgt. De vorige LX kreeg in 2015 al een gigantisch hekwerk als muil aangemeten en feitelijk is de imposante voorzijde van deze LX 600 dan ook niet nieuw, al trekt de auto er zeker de aandacht mee. Het design van de LX 600 volgt dat van z'n voorganger, al oogt het geheel op deze nieuwe generatie wat meer opgeruimd.

Ook aan de achterkant wijkt de LX af van zijn Toyota-broer. De zo'n 5 meter lange SUV heeft eigen achterlichten die voor het eerst in zowel de LX- als Land Cruiser-geschiedenis aan elkaar zijn geknoopt met een doorlopende lichtbalk. Ten opzichte van de Land Cruiser heeft de LX verder een afwijkende achterklep met een scherper afgebakend vak voor de kentekenplaat en ook de bumper heeft een eigen ontwerp gekregen. Bij de vorige LX was dat echter een klep die - zoals het exemplaar van bijvoorbeeld een Range Rover - in twee delen opent. Nagenoeg de complete rest van de koets is een-op-een uitwisselbaar met die van de Toyota Land Cruiser.

Aan de binnenkant zijn de overeenkomsten tussen de twee top-SUV's stukken kleiner. De net als de Land Cruiser rond het op het GA-F-ladderframe gebouwde LX heeft namelijk een volledig eigen dashboard met - op de plaatsing van de buitenste ventilatieroosters na, geen enkele gelijkenis met dat van de Land Cruiser. In de Lexus LX is de vormgeving minder hoekig. We zien onder meer verticale in plaats van horizontale ventilatieroosters in de middenconsole met ertussen een 7 inch display. Via dat scherm kun je onder mee de klimaatregeling en het rijprogramma kiezen. Helemaal bovenin het dashboard zien we het 12,3-inch grote scherm van het infotainmantsysteem en natuurlijk houdt zich achter het stuurwiel een digitaal instrumentarium schuil. Hoewel, natuurlijk. In in ieder geval de basisversies van de Land Cruiser zit gewoon analoge klokken met een display ertussen. Opvallend: zelfs de deurpanelen in de LX zijn helemaal Lexus-eigen.

Leuke gadget: in de startknop is een vingerafdrukscanner verborgen. Lekker veilig, als je vooraf de juiste afdrukken in het systeem hebt gezet uiteraard. Ook is er een speciale vierzitsversie die Executive heet, deze variant heeft extra riante captain seats van waaruit je middels een extra display de leefsituatie achterin naar aan eigen smaak kunt instellen. Ook is er een speciale Offroad-versie die net iets ruiger voor de dag komt.

Komt de LX naar Nederland? Dat antwoord is vrij eenvoudig: nee. De RX blijft de grootste SUV van Lexus op de Nederlandse markt.