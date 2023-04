Als je aan Lexus denkt, denk je waarschijnlijk aan luxueuze sedans en SUV's en niet direct aan een lel van een hybride MPV met twee schuifdeuren. Toch heeft Lexus een dergelijk model in het aanbod. Al jaren zelfs. Nu is er een volledig nieuwe: dit is de nieuwe Lexus LM.

In 2019 stelde Lexus tijdens Auto Shanghai de eerste generatie LM voor en vier jaar later maken we op dezelfde autobeurs digitaal kennis met de volledig nieuwe LM. De Lexus LM - waarvan de letters in zijn modelnaam weer staan voor Luxury Mover - is een echte ruimtereus. Hij is 5,13 meter lang en overtreft de eerste LM in de lengte met 8,5 centimeter. Het slagschip is 1,89 meter breed, 1,96 meter hoog en heeft een wielbasis van maar liefst 3 meter. Helemaal elektrisch is de Lexus LM niet. Wél krijgt de Lexus LM een tweetal hybride aandrijflijnen, vooralsnog elk met een viercilinder.

Het uiterlijk van de nieuwe Lexus LM is opvallend te noemen, maar dat is in de wereld van de grote MPV's van Toyota Motor Corporation tegenwoordig geen verrassing. De LM heeft een opvallend korte en hoge neus met erin een heftige grille en verticale koelopeningen. Aan de achterzijde zien we een enorme streep waarin de achterlichten zijn gehuisvest. Direct erboven zit een tweede streep die als derde remlicht fungeert.

De Lexus LM komt beschikbaar als extra luxueuze vierzitter en als zes- en zevenzitter. Passagiers zitten volgens Lexus op stoelen die uiterst comfortabel zijn en besteedt in een begeleidend schrijven veel ruimte aan beschrijvingen van dikke kussens en schokabsorberend materiaal. Lexus geeft de LM adaptieve variabele dempers en een Rear Comfort-rijmodus waarin vooral de passagiers achterin het rianter dan riant moeten hebben. Dat Lexus het de inzittenden zo zalig mogelijk wil maken, blijkt ook uit de aandacht die het merk heeft besteed aan geluidsisolatie. We lezen over het zo veel mogelijk terugdringen van rij- en windgeluiden en volgens Lexus zijn zaken als de motorsteunen zo ontwikkeld dat er ook nauwelijks geluiden en trillingen uit de aandrijflijn in het interieur merkbaar zijn. Volgens Lexus is het nieuwe model tot 50 procent stijver dan de auto die hij vervangt.

De vierzitsversie heeft achterin een 48-inch groot display voor de achterste zitrij. Erboven zit een verschuifbaar glazen paneel dat de achterpassagiers van de inzittenden voorin scheidt. Meer verwennerij in de vierzitsversie: Lexus noemt de aanwezigheid van een koelkastje, talloze opbergmogelijkheden een stortvloed aan fraaie materialen en we zien stoelen die in een privéjet niet zouden misstaan.. Sfeerverlichting? Van de partij. Bestaande uit 14 thema's en 50 kleuren. Lexus zegt de inzittenden het gevoel te willen geven in een hotelsuite te zijn. Ook nieuw is Rear Climate Concierge, een systeem dat - je raadt het al - vooral de temperatuurregeling achterin extra serieus neemt. De veirzitsversie heeft verwarmde armsteunen, een verwarmd voetenbankje en een stel slimme sensoren die precies de delen van de inzittenden én het interieur waarnemen waar de temperatuur afwijkt om daar vervolgens iets aan te doen.

De vorige Lexus LM was een ver-Lexus-te Toyota Alphard en het lijkt erop dat de nieuwe LM zijn basis deelt met de nog te onthullen nieuwe generatie van die MPV van Toyota. De vorige Lexus LM was voornamelijk een Chinees feestje, maar met de nieuwe Lexus LM is iets bijzonders aan de hand. Hij komt namelijk in meer dan 60 landen op de markt, waaronder in landen in Europa. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of Nederland daar ook bij hoort.