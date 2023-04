Lexus LC krijgt groot touchscreen en Ultimate Edition

De Lexus LC is in Nederland hyperexclusief, maar wij verdraaien onze nek er graag voor. Deze super-Lexus blijft toch een bijzondere verschijning, of je nu voor de dichte coupé of de open Convertible gaat. Alle versies profiteren van de belangrijkste wijziging voor modeljaar 2024: een nieuw, groot touchscreen. Dat past als je het ons vraagt aanzienlijk minder fraai in het evengoed erg mooie dashboard van deze Lexus, maar biedt ongetwijfeld wel voordelen als het gaat om bedieningsgemak. Het in de praktijk vrij irritante touchpad verdwijnt namelijk, in plaats daarvan kun je ‘gewoon’ het scherm aanraken om functies te kiezen. Het touchscreen is 12,3-inch groot, 2 inch meer dan voorheen, en biedt uiteraard ook toegang tot Apple Carplay of Android Auto. De door het touchpad achtergelaten ruimte wordt benut om de aldaar geplaatste knoppen wat beter onder handbereik te plaatsen. Het scherm lijkt ook de analoge klok, voorheen rechts op het dashboard geplaatst, te verdrijven.

Lexus zet het nieuws kracht bij door twee nieuwe kleurvarianten voor het interieur te introduceren: blauw met witte accenten en ‘DK.Rose’. Van die laatste hebben we geen beeld, maar volgens Lexus gaat het om een zwart met rood geheel. Ook voor de buitenzijde zijn er nieuwe kleuren: Heat Blue en Sonic Copper. Meer nieuws aan de buitenkant is er in de vorm van nipt anders vormgegeven buitenspiegels met camera’s en nieuwe 20- en 21-inch wielsoorten.

Volgens Lexus is ook het onderstel van de LC aangepast. Door vering, demping, stabilisatoren en besturing net anders af te stellen, moet de LC directer en scherper rijden. Ook het remgevoel is volgens de Japanners beter dan voorheen. De tientraps-automaat van de V8-versies is alerter en schakelt nu in de sportstand actief terug bij het remmen, terwijl een ‘Expert’-modus driften moet toestaan. Ook voor de hybride LC500h (alleen coupé) is er nieuws: een vergrootte accu betekent volgens Lexus een fellere gasrespons en snellere acceleratie.

Als klap op de vuurpijl is de LC500 met V8 er ook als Ultimate Edition. Deze versie is herkenbaar aan matwitte lak, zwarte accenten, donkere wielen en de ‘canards’ in de voorbumper, ofwel aerodynamische ‘vleugeltjes’. Het blijft niet bij sportieve uiterlijkheden, want ook motor en differentieel zijn volgens Lexus net even sportiever dan normaal.

We treffen de licht vernieuwde Lexus LC nog niet op de Nederlandse prijslijsten aan, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort veranderen. Als dat gebeurt, weten we ook welke versies wel, en welke niet naar ons land komen.