Lexus LBX viert Nederlands feestje

Jubileumeditie

Lexus LBX 35th Edition
Joas van Wingerden

De Lexus LBX mag dan het compactste en minst dure model zijn van Lexus, hij krijgt wel mooi de eer om Lexus' 35e verjaardag in Nederland te vieren.

Misschien herinner je je het debuut van Lexus in Nederland nog als de dag van gisteren, maar het is toch echt alweer 35 jaar geleden. In 1990 begon het allemaal met de Lexus LS, het vlaggenschip. Nu schuift Lexus zijn kleinste model naar voren om dat te vieren. Dit is de Lexus LBX 35th Edition.

De Lexus LBX 35th onderscheidt zich van andere LBX'en met zwarte exterieurdetails, speciale matzwarte 18-inch lichtmetalen wielen, zwart-rode lederen bekleding en zijn er diverse opties aanwezig. Zo is 64-kleurige sfeerverlichting, een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een draadloze telefoonoplader van de partij. De Lexus LBX 35th Edition komt beschikbaar in Emotional Red of Sonic Quartz in combinatie met een Night Sky Black gespoten dak. Ook kun je 'm geheel in Night Sky Black krijgen. De prijs: €43.995. Daarmee is hij even duur als de LBX in de Cool-uitvoering.

Lexus Lexus LBX

